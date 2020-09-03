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Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, запустил обмен старых Apple Watch и MacBook на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазинах Cstore.

Время оценки Apple Watch или MacBook занимает до 15 минут. Сотрудники ритейлера осмотрят технические параметры и внешний вид устройств с использованием специального программного обеспечения, после чего сообщат о возможной скидке на новое. Если цена устраивает пользователя, то он сдает старое устройство и получает скидку на покупку до 100%.

В Cstore принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий. Кроме того, в программе участвуют MacBook, MacBook Pro, MacBook Pro Touch Bar, MacBook Air, выпущенные в период с 2013 по 2020 год.

«Мы заботимся о лучшем сервисе для наших клиентов, поэтому Cstore активно работает в этом направлении и практически каждый месяц расширят условия акций, предоставляя покупателям всё более выгодные предложения. В ближайшее время мы планируем приятно удивить пользователей техники Apple и запустить trade-in на новую товарную категорию», — отметила руководитель проекта Cstore Юлия Манзюк.

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