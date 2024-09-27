«Ситилинк» начал продажи новых Apple Watch Series 10 и Ultra 2

«Ситилинк» открыл продажи новых Apple Watch Series 10 в версиях 42 мм и 46 мм и обновленные Watch Ultra 2 в черном цвете. Смарт-часы, недавно представленные на ежегодной презентации Apple, доступны к заказу на сайте и в мобильном приложении ритейлера.

Apple Watch Series 10. Юбилейная десятая версия часов получила самый тонкий и самый легкий корпус в истории Apple. По сравнению с девятой версией толщина стала меньше на 10% и составляет 9,7 мм, вес – 30 грамм. Размеры дисплея тоже претерпели позитивные изменения – он стал больше на 30%, обновляется раз в секунду и защищен самым продвинутым закаленным стеклом.

Новинка оснащена новым чипом S10 с четырьмя нейронными ядрами, благодаря которому задачи с использованием искусственного интеллекта выполняются быстрее. Из важных особенностей стоит отметить умное шумоподавление при разговоре – ИИ блокирует посторонние шумы, чтобы голос владельца звучал максимально четко.

В новую модель добавлено приложение с набором опций для подводного плавания, такими как определение глубины и температуры воды в режиме реального времени. Максимально допустимая глубина погружения – 6 метров.

Apple Watch Series 10 могут воспроизводить контент через динамик, заряжаются до 80% всего за 30 минут, а еще – анализируют качество дыхания во сне и оповещают о возможном апноэ. В данный момент эта функция находится на стадии одобрения регулирующих органов и появится позже вместе с обновлением ПО.

Apple Watch Ultra 2. Теперь модель для активного отдыха представлена и в черном цвете. Apple Watch Ultra 2 могут работать при погружении в воду на глубину до 40 метров и при подъеме на высоту до 9000 метров над уровнем моря. Пользователям доступны управление жестами и широкий функционал отслеживания показателей здоровья.

особенностей стоит отметить корпус из переработанного титана, пиковую яркость экрана 3000 нит, двухдиапазонный модуль GPS и время автономной работы – 36 часов в обычном режиме и 72 часа в режиме сбережения энергии.

Стоимость Apple Watch Series 10 (42 mm) на старте продаж составляет 54990 руб.

Стоимость Apple Watch Series 10 (46 mm) на старте продаж составляет 59990 руб.

Стоимость Apple Watch Ultra 2 (49 mm) на старте продаж составляет 109990 руб.