«Вконтакте» представила официальное приложение для Apple Watch

«Вконтакте» предлагает пользователям новое приложение, адаптированное для умных часов Apple Watch: vk.com/watch. Приложение поможет обладателям одного из самых популярных носимых устройств быть на связи в любой момент: не пропускать важные уведомления, слушать треки «VK музыки» без необходимости доставать смартфон из кармана, а также общаться с друзьями, семьёй и коллегами в любой ситуации — например, на ходу, во время покупок, бизнес-встреч или занятий спортом.

Приложение «Вконтакте» для Apple Watch предоставляет ключевые функции социальной сети — в том числе продвинутые возможности «VK мессенджера» и «VK музыки». Также в зависимости от того, какие настройки для уведомлений выбрал пользователь в соцсети, он будет получать на смарт-часы моментальные оповещения о важных событиях — новых сообщениях, заявках в друзья, реакциях и комментариях к записям, интересных публикациях, днях рождения друзей.

Пользователи Apple Watch получили возможность переключаться между чатами и быстро отвечать на сообщения в любой ситуации — без необходимости доставать смартфон. Можно моментально отправить ответ, vmoji или анимированный стикер. Приложение «Вконтакте» для смарт-часов станет полезным помощником во время учебного тренинга или рабочей встречи, поездки по городу, похода в магазин, бассейн или фитнес-клуб, когда воспользоваться смартфоном не всегда удобно, а нужно отправить важное сообщение коллеге или члену семьи.

С приложением «Вконтакте» для Apple Watch свежие треки и любимые плейлисты из многомиллионной коллекции «VK музыки» доступны прямо на запястье — можно слушать новинки в дороге или получать заряд мотивации во время пробежки либо занятий в спортзале. Музыкальная подписка позволяет скачивать треки и плейлисты и слушать их, используя только смарт-часы, без необходимости брать с собой смартфон.

Более 7 млн пользователей посещают сервисы платформы «Здоровье Вконтакте», поэтому команда социальной сети также встроила в новое приложение полезные возможности для тех, кто любит продолжительные прогулки. Приложение для Apple Watch синхронизируется с «Шагами Вконтакте», помогая соревноваться с друзьями и отслеживать, сколько было пройдено шагов и километров.

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Кроме того, в приложении «Вконтакте» на умных часах в любой момент доступна личная цифровая визитка. Если пользователь захочет быстро поделиться профилем «Вконтакте» с собеседником, достаточно открыть в приложении персональный QR-код и показать его для сканирования.

Помимо смарт-часов Apple Watch, возможности «Вконтакте» доступны на компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах, в приложениях для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android, в виде универсальной мобильной версии, а также в приложении «VK видео» на Smart TV.

Александр Тоболь, CTO «Вконтакте», сказал: «Мы стремимся сделать «Вконтакте» удобным и доступным в любой ситуации и с любого устройства. Наше новое приложение для Apple Watch позволяет общаться и следить за новостями, где бы вы ни находились. Мы понимаем потребность пользователей в высокой скорости получения информации, поэтому в этом году представили глобальное обновление мобильного приложения, а теперь запустили приложение для смарт-часов с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Обладатели Apple Watch смогут оперативно решать свои повседневные вопросы, общаться, всегда быть на связи с друзьями и не упускать ничего важного. Мы продолжим собирать обратную связь от наших пользователей и комплексно развивать возможности нового приложения».