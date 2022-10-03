«М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи смарт-часов Apple Watch Series 8

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает розничные продажи «умных» часов Apple Watch Series 8, а также за счет первых поставок обеспечит новинками большинство клиентов, оформивших предзаказ на новые смарт-часы. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смарт-часы Apple Series 8 уже доступны для заказа в «М.Видео» и «Эльдорадо» с возможностью их получить начиная с сегодняшнего дня и позднее из выбранного магазина или с доставкой на дом. На выбор два варианта аксессуаров с циферблатом 41 и 45 мм, в четырех цветах каждый – «Темная ночь» (Midnight), серебристый (Silver), «Сияющая звезда» (Starlight) и красный (Product RED). Стоимость девайсов начинается от 41 999 руб. География представленности смарт-часов будет регулярно расширяться.

Оплата возможна любым удобным способом, включая акцию «Рассрочка 0-0-12» без первого взноса и переплат. За каждую покупку клиенты получают кэшбэк в рамках программ лояльности каждого из двух брендов. Все аксессуары, продаваемые в «М.Видео» и «Эльдорадо» являются оригинальными, имеют подтверждающие и разрешительные документы, а также необходимые сертификаты качества. Гарантийные обязательства перед покупателями сроком на один год берет на себя ритейлер.

В рамках предзаказа Apple Watch Series 8 порядка 60% покупателей выбрали аксессуары с корпусом 45 мм, еще 40% - модели 41 мм. Наиболее востребованными цветами оказались «Темная ночь» (Midnight) и «Сияющая звезда» (Starlight). Лидером спроса оказались Apple Watch Series 8 (45 мм) «Темная ночь» (Midnight). Чаще всего новинки, получившие систему распознавания автомобильных аварий, датчик измерения температуры тела и увеличенное до 36 часов время автономной работы, заказывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков: «“М.Видео-Эльдорадо” продолжает делать все возможное, даже в нынешних условиях с усложнением цепочек поставок, чтобы продолжить знакомить своих клиентов с ключевыми новинками из интересующих их продуктовых экосистем. В дополнение к смартфонам iPhone 14 мы запускаем продажи оригинальных Watch Series 8, начали распределять среди предзаказавших Watch Series SE, а в ближайшее время они станут доступны и для открытой покупки, как и ряд других новинок, включая Watch Ultra и наушники AirPods Pro второго поколения. Мы также стремимся обеспечить максимально комфортные и прозрачные условия покупки – вся продаваемая в наших магазинах техника ввезена легально в соответствии с требованиями российского законодательства, мы берем на себя обязательства по гарантийной поддержке новинок в течение одного года с момента покупки, готовы также заменить и обменять товар в течение 30 дней с момента покупки».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. Группа По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео» и 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.