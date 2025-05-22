Россияне разочаровались в Apple. Ее часы теряют популярность – их доля падает под натиском китайских конкурентов. Опрос

В России просели продажи часов Apple Watch. Вместо них россияне все чаще покупают носимые устройства китайских компаний. Но Apple Watch пока еще на первом месте по продажам в денежном выражении, так как стоят дороже большинства аналогов.

С американского на китайское

Россияне стали гораздо реже покупать умные часы Apple Watch, пишет Forbes со ссылкой на статистику МТС. По итогам I квартала 2025 г. их доля упала на 6 процентных пунктов год к году в денежном выражении и остановилась на отметке 29%. В общей сложности россияне отдали за них 3,45 млрд руб.

С рынка Apple Watch вытесняет китайская компания Huawei, продажи часов в России за отчетный период выросли 4 п.п. Теперь у них 24-процентная доля, в деньгах составляющая 2,86 млрд руб.

Тройку лидеров замыкает Samsung с не изменившейся за год долей 12% в деньгах или 1,43 млрд руб. все друге бренды делят 35% рынка и принесли суммарную выручку 4,16 млрд руб.

Daniel Cañibano / unsplash.com Отсутствие инноваций в Apple Watch и давно устаревший дизайн - одна из причин падения продаж этих часов

Общая выручка по рынку за I квартал 2025 г. – 11,9 млрд руб.

Ноунейм правит рынком

Apple Watch лидируют на рынке России только с точки зрения выручки, так как очень часто стоят дороже своих прямых конкурентов. Если смотреть на продажи с в плане количества реализованных устройств, то всего в России в первой четверти 2025 г. было продано 1,45 млн умных часов, 650 тыс. из которых (45%) – это устройства малоизвестных брендов. Годом ранее на них пришлось 47% продаж. Сейчас именно они находятся на первом месте по объемам продаж.

Второе место вновь у Huawei – 217 тыс. проданных часов и доля рынка 15% против 11% годом ранее. На третьем месте Xiaomi – 11% рынка, 160 тыс. устройств. Apple в тройке лидеров места не нашлось.

Суммарно российский рынок смарт-часов сократился, притом как в деньгах, так и в штуках – на 1% и 5% соответственно. В МТС отказались комментировать падение продаж.

У «Марвел-Дистрибуции» есть своя статистика рынка. По данным компании, Huawei увеличила свою долю с 9,4% в 2023 г. (758 тыс. устройств) до 16,1% (1,21 млн) по итогам 2024 г. Доля Xiaomi за тот же период выросла с 10,3% (835 тыс. проданных часов) до 13,1% (984 тыс.). Apple, напротив, потеряла часть рынка, упав с 5,9% (474 тыс.) до 5,3% (399 тыс.), пишет Forbes. Итоговая тройка лидеров – Huawei (16,1%), Xiaomi (13,1%) и Redmi (дочерний бренд Xiaomi, 6,3%). Apple на четвертом месте (5,3%), Samsung на пятом (4,4%).

Китай в тренде

Опрошенные изданием аналитики приводят множество причин роста популярности китайских смарт-часов. В первую очередь это наличие гарантии (Apple лишила ее россиян в начале 2023 г.), а также прямые поставки без хитрых и удорожающих устройство схем параллельного импорта. Кроме того, китайские компании официально поддерживают свои устройства на территории России.

Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер отметил также, что Huawei и Xiaomi очень активно работают с российскими ритейлерами и маркетплейсами. Он упомянул Wildberries, «Ситилинк» и «М.Видео».

Чудес не бывает

Яссер также раскрыл Forbes ряд причин, почему часы Samsung и Apple все меньше интересуют россиян. «Если говорить про Apple и Samsung, то на их позиции влияют проблемные места, а именно усложнение логистической цепи и отсутствие новых технологий в этой категории. Из-за этого цены по сравнению с аналогами могут быть выше в несколько раз, но функционально устройства могут не отличаться», – сказал он.

Другие эксперты уверены, что неудачи Apple на российском рынке часов – прямое следствие того, что нынешние Apple Watch мало чем отличаются от самых первых часов образца 2014 г. в техническом плане, а с точки зрения дизайна и вовсе почти неотличимы. «Часы Apple выпускаются без существенных изменений уже на протяжении трех лет, что приводит к отсутствию желания пользователей обновлять устройства, которые не потеряли своей актуальности как во внешнем виде, так и функционально», – сообщили Forbes представители холдинга GS Group.

В МТС считают, что снижение доли Apple – это следствие нарастающей конкуренции со стороны других брендов. В компании сообщили Forbes, что Xiaomi, Samsung и Huawei часто предлагают часы с теми же возможностями, что и у Apple Watch, но по более выгодным ценам.



