МТС начала принимать предзаказы на все новинки от Apple

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказов на модели Apple iPhone и Apple Watch SE, Series 9 и Ultra 2. C 13 сентября 2023 г. покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предзаказы открыты на все новинки, представленные в ходе мировой презентации Apple, 12 сентября 2023 г.. Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

Модели и цены

Apple iPhone 15 128 ГБ – 124 990 руб.; Apple iPhone 15 256 ГБ – 139 990 руб.; Apple iPhone 15 512 ГБ – 169 990 руб.

Apple iPhone Plus 15 128 ГБ – 139 990 руб.; Apple iPhone 15 Plus 256 ГБ – 154 990 руб.; Apple iPhone 15 Plus 512 ГБ – 184 990 руб.

Apple iPhone 15 Pro 128 ГБ – 154 990 руб.; Apple iPhone 15 Pro 256 ГБ – 169 990 руб.; Apple iPhone 15 Pro 512 ГБ – 199 990 руб.; Apple iPhone 15 Pro 1 ТБ – 234 990 руб.

Apple iPhone 15 Pro Max 256 ГБ – 189 990 руб.; Apple iPhone 15 Pro Max 512 ГБ -219 990 руб.; Apple iPhone 15 Pro Max 1 ТБ – 249 990 руб.

Стоимость умных часов Apple Watch начинается от 34 990 руб. за модель SE.

Apple Watch SE – 34 990 руб.; Apple Watch Series 9 41 мм – 54 990 руб.; Apple Watch Series 9 45 мм – 59 990 руб.; Apple Watch Ultra 2 49 мм – 109 990 руб.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно с помощью частичной предоплаты, после чего покупатель получает виртуальный сертификат. На Apple iPhone 15 сумма предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счет стоимости iPhone, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона. На модели Apple Watch действует полная предоплата.

После оформления заявки специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы уточнить все детали заказа. Покупатели iPhone 15 получат в подарок кешбек в размере 3 тыс. руб. и МТС PayTag, который дает возможность привязать к платежному стикеру около 20 карт различных банков. Для всех клиентов, выбравших смартфоны и умные часы, доступна рассрочка 0-0-24.

«В конце августа мы первыми в России запустили предзаказ на iPhone 15, и уже на этом этапе увидели высокий интерес россиян к новинкам – количество предварительных заявок оказалось почти в 1,5 раза выше наших ожиданий. Покупатели, оформившие предзаказ до официальной презентации, первыми получат iPhone 15. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы привезти новинки в Россию как можно раньше», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.