В «Ситилинке» стартовали продажи Apple Watch 9 2023

«Ситилинк» открыл продажи новой линейки умных часов от Apple - Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Стоимость устройств начинается от 56 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Так же, как и для iPhone, онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию, страховку и другие дополнительные услуги.

По данным «Ситилинка», Apple Watch занимают первое место по продажам в деньгах в первом полугодии 2023 г., сохранив свою позицию в рейтинге с 2022 г. После Apple в списке топ-брендов идут Amazfit, Huawei, Samsung и Xiaomi.

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«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г. «Ситилинк» продает порядка 111 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Сейчас у компании более 830 офлайн-магазинов и пунктов выдачи заказов в 62 регионах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги. У компании более 225 тыс. корпоративных клиентов.