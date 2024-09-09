«2ГИС» масштабно обновил приложение для Apple Watch

«2ГИС» на Apple Watch теперь поддерживает ведение по пешему маршруту с подсказками маневров в пути и показывает местоположение близких — тех, кого пользователь добавил в «Друзья на карте». Новые функции для часов уже доступны пользователям Apple Watch — тем, у кого есть «2ГИС» на iPhone. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

С помощью обновленного приложения можно отслеживать маршрут прямо в часах, а телефон убрать в карман или сумочку. Для этого нужно построить маршрут в приложении на смартфоне и нажать «В путь», а на часах открыть приложение 2ГИС и следовать по маршруту. В пути достаточно изредка посматривать на маршрут на часах — приложение предупредит о нужном повороте. Это сделает прогулки не только удобнее, но и безопаснее.

«Раньше «2ГИС» на Apple Watch показывал местоположение пользователя на карте, но маршрут был без подсказок и ведения по карте. Теперь мы первыми среди картографических севисов превратили приложение на часах в полноценного помощника для пеших прогулок — больше не нужно держать телефон в руках, чтобы свериться, где нужно повернуть: часы подскажут. Так ты чувствуешь себя гораздо свободнее. А еще можно посмотреть, где друзья — и прогуляться вместе», — сказал руководитель группы разработки новых интерфейсов «2ГИС» Виктор Заикин.

В приложении «2ГИС» на Apple Watch теперь можно видеть и местоположение близких — тех, кого по взаимному согласию пользователь добавил в «Друзья на карте». Виджет этой функции можно вынести на главный экран часов — там будет отображаться друг, который настроен в виджете телефона или последний друг, которым пользователь интересовался на карте — можно быстрее узнать, кто из близких сейчас поблизости, кто готов составить компанию и прогуляться вместе. Такая опция доступна на часах, если пользователь активировал ее в мобильном приложении «2ГИС» и включил слой «Друзья на карте» в «2ГИС».

В «2ГИС» на часах отображаются карта и объекты на ней — улицы, дороги, парки, здания и местоположение пользователя. Можно пользоваться этим, не открывая приложение на телефоне. Связка с ним полезна, когда нужно следовать по маршруту с помощью часов или быстро посмотреть геопозицию друзей. Геосервис на запястье поможет ориентироваться на прогулке по городу, а смартфон можно убрать в карман или рюкзак.

Новые функции доступны для часов с watchOS 10 и для смартфонов с iOS 17. Чтобы воспользоваться новыми возможностями геосервиса на Apple Watch нужно обновить мобильное приложение «2ГИС» на айфоне до версии 6.42.4. Дополнительно что-либо скачивать на часы не нужно.