Разделы

Техника
|

Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»

Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотичных девайсов компании доходит до 900 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который создает роскошные версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. На этот раз дизайнеры компания представила новые кейсы для Apple Watch 9. Флагман линейки – съемный корпус «Россия» из одноименной коллекции.

Вдохновившись презентацией Apple, прошедшей 12 сентября 2023 г., креативная команда Caviar преступила к разработке кастомных аксессуаров для Apple Watch. Главной новинкой стал прозрачный кейс «Россия» для Apple Watch 9.

smi.jpg

Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»

Модель отличается от остальных корпусов патриотичными гравировками на золотом PVD-покрытии с надписью «Россия» и гербом страны. Кроме того, это первый полностью прозрачный кейс от российского бренда люксовых устройств и аксессуаров.

Представители компании сообщают, что выпуск «России» приурочен ко Дню народного единства 2023. Это давняя традиция бренда, который каждый год выпускает патриотичные смартфоны, часы, кейсы и другую продукцию премиального сегмента.

Цена на кейс «Россия» для Apple Watch 9 составляет 99,9 тыс. руб. Стоимость некоторых патриотичных девайсов из одноименной коллекции от Caviar доходит до 900 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР

Российские разработчики стали продавать единые лицензии для Windows и Linux

Вопреки санкциям в Китае создана самая емкая в мире флеш-память, какой больше никто не выпускает. США абсолютно бессильны

К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

Создан искусственный интеллект, который будет участвовать в конференциях за вас. Едва появившись на свет, он уже нарушает законы

«Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще