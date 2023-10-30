Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»

Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотичных девайсов компании доходит до 900 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который создает роскошные версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. На этот раз дизайнеры компания представила новые кейсы для Apple Watch 9. Флагман линейки – съемный корпус «Россия» из одноименной коллекции.

Вдохновившись презентацией Apple, прошедшей 12 сентября 2023 г., креативная команда Caviar преступила к разработке кастомных аксессуаров для Apple Watch. Главной новинкой стал прозрачный кейс «Россия» для Apple Watch 9.

Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»

Модель отличается от остальных корпусов патриотичными гравировками на золотом PVD-покрытии с надписью «Россия» и гербом страны. Кроме того, это первый полностью прозрачный кейс от российского бренда люксовых устройств и аксессуаров.

Представители компании сообщают, что выпуск «России» приурочен ко Дню народного единства 2023. Это давняя традиция бренда, который каждый год выпускает патриотичные смартфоны, часы, кейсы и другую продукцию премиального сегмента.

Цена на кейс «Россия» для Apple Watch 9 составляет 99,9 тыс. руб. Стоимость некоторых патриотичных девайсов из одноименной коллекции от Caviar доходит до 900 тыс. руб.