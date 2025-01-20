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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Речевые технологии Распознавание музыки Распознавание песни Поиск музыкальной информации Music Recognition Algorithms



20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году 1
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
14.02.2022 Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam 2
27.09.2021 «Одноклассники» запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии Shazamkit 2
13.11.2015 Apple закрывает сервис, за который отдала $3 млрд 1
18.06.2014 Amazon представил собственный смартфон c 3D и пятью камерами. ФОТО 1
26.05.2014 Apple не может договориться о крупнейшей сделке в своей истории 1
09.05.2014 Apple покупает производителя наушников Beats Electronics 2
16.05.2011 Мини-смартфоны Xperia от Sony Ericsson: первый взгляд 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12099 5
Apple Beats Electronics 15 3
Google LLC 11775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Yandex - Яндекс 7339 2
HTC Corporation 1499 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Sony 6544 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
AT&T Inc 1679 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Firefly Systems 34 1
SoundHound 9 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Access Industries 37 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 3
Наушники - Headphones 3999 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
Умные платформы 1682 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Google Android 13994 5
Apple iOS 7809 4
Apple Music 108 4
Shazam 39 3
Apple Beats Music 12 3
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple macOS 2058 2
Google YouTube Music 42 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 2
Google Gmail 946 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple - App Store 2890 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 1
Apple iCloud 269 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Яндекс.Маркет 937 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Android Auto 34 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple WatchOS 72 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 1
Last.fm 52 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Яндекс.Плюс 191 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Sony Bravia 246 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 6 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Блаватник Леонид 5 1
Gibson Tyrese - Гибсон Тайриз 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Франция - Французская Республика 7845 1
США - Калифорния 4625 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Crunchbase 74 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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