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Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Iovine Jimmy - Айовин Джимми 6 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Блаватник Леонид 5 1
|Gibson Tyrese - Гибсон Тайриз 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
|Франция - Французская Республика 7845 1
|США - Калифорния 4625 1
|США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
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