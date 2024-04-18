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Как сработали санкции США: Китай превращается в мирового лидера по сверхнужным «зрелым» чипам

Санкции США, ограничивающие доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям, высокими темпами превращают Поднебесную в лидера по производству чипов, выпускаемых в соответствии со зрелыми техпроцессами, считают американские аналитики. Такие микросхемы все еще весьма востребованы, к примеру, в автопроме, и именно за счет них в I квартале производство чипов в КНР выросло на 40%.

Непредвиденные последствия санкций

США своими санкциями против полупроводниковой отрасли КНР невольно способствуют превращению Поднебесной в мирового лидера в сегменте «зрелых» чипов, пишет South China Morning Post (SCMP).

Китай продолжает наращивать выпуск интегральных микросхем вопреки экспортным ограничениям США. В одном только марте 2024 г. производство полупроводников выросло на 28,4%, до рекордных 36,2 млрд изделий, следует из данных Национальное бюро статистики Китая. Всего же, по подсчету ведомства, в I квартале было выпущено 98,1 млрд чипов – на 40% больше по сравнению с заключительным кварталом.

Столь впечатляющий рост обеспечил высокой спрос со стороны отдельных секторов обрабатывающей промышленности. Так, производство транспортных средств на новых энергоносителях в I квартале 2024 г. выросло на 29,2%, до 2,08 млн машин; смартфонов – на 16,7%.

В связи с американскими санкциями в КНР теперь преимущественно вкладывается в зрелые (норма 28 нм и менее современные) техпроцессы, утверждает Центр стратегических и международных исследований (аналитический центр из Вашингтона). США, в свою очередь, в рамках инициативы CHIPS Act тратятся на локализацию производства самых современных чипов, в частности, с привлечением мировых лидеров вроде тайваньской TSMC.

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Henry & Co. / Unsplash
Китай теперь инвестирует преимущественно в зрелые техпроцессы производства полупроводников

«Непредвиденным последствием экспортных ограничений США в отношении передовых технологий микросхем в Китай может стать волна поддерживаемых государством инвестиций, ведущих к перепроизводству и возможному доминированию Китая в мировом производстве "устаревших" чипов», – отмечают исследователи.

Согласно прогнозу аналитиков из тайваньской TrendForce, доля материкового Китая в глобальном производстве «зрелых» чипов достигнет 39% к 2027 г., что на 8 процентных пунктов выше показателя завершившегося 2023 г.

Почему не запретили экспорт «зрелых» чипов

Экспортные ограничения, введенные США, нацелены на сдерживание развития в Китае производства исключительно передовых чипов. Никаких запретов, препятствовавших бы, получению оборудования и технологий для выпуска микросхем по зрелым, не предусмотрено.

Власти США намеренно отказались от регулирования экспорта в этом сегменте, чтобы попутно не уничтожить сложившиеся цепочки поставок и не навредить огромному количеству участников рынка, в том числе американского, занятому в производстве крайне разнообразной и востребованной продукции – например, бытовой техники, телефонов, медицинского оборудования, автомобилей.

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Безопасность

Дефицит чипов, выпускаемых по зрелым техпроцессам, может привести к серьезным проблемам в глобальном масштабе. Так, в период пандемии covid-19 крупнейшие автопроизводителиAudi, Ford, Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki, Toyota, Volkswagen – были вынуждены радикально сократить производство из-за нехватки именно таких интегральных микросхем.

Кроме того, в США сочли, что сохранение legacy-технологий в доступе для Китая не является угрозой национальной безопасности, во всяком случае не такой серьезной, какую представляет попадание в руки властей Поднебесной передовых технологий. В США давно опасаются, что новейшие чипы могут быть использованы в системах искусственного интеллекта, спроектированных для нужд военных КНР. При таком развитии обороноспособность североамериканского государства будет подорвана.

Зависимость от импорта сохраняется

Китай в последние годы значительно нарастил усилия, направленные на достижение технологического суверенитета. Государство и частные инвесторы вкладывают значительные средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли. В госсекторе и сфере образования реализуются программы замещения импортного «железа» и ПО.

Несмотря на все старания, КНР по-прежнему в значительной степени зависит от импорта интегральных микросхем. Согласно таможенной статистике, в I квартале 2024 г. в страну было ввезено 121,5 млрд чипов – на 12,7% больше, чем тремя месяцами ранее. В свою очередь экспорт вырос не столь значительно – лишь на 3%, до 62,4 млрд единиц продукции.

По итогам 2023 г., полупроводниковые изделия стали главной статьей импорта Китая, оставив позади нефть.

Дмитрий Степанов

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