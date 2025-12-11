Разделы

Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

В МФТИ нашли альтернативу Nvidia

Специалисты Московского физико-технического института нашли способ снизить зависимость российских компаний от решений Nvidia при работе с искусственным интеллектом. Институт искусственного интеллекта МФТИ оценил возможности альтернативных графических процессоров (GPU) и создал Центр компетенций для помощи российским компаниям в построении независимой вычислительной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В последние несколько лет в России ограничена доступность оборудования и программного обеспечения Nvidia (мирового лидера в производстве графических процессоров): компании столкнулись с ростом сроков поставок, ограничениями на загрузку драйверов и отсутствием официальной поддержки оборудования. В этой связи бизнесу необходимо искать новые подходы к построению вычислительных контуров для задач машинного обучения.

Для решения этой проблемы Институт искусственного интеллекта МФТИ провел комплексное исследование рынка альтернативных ускорителей, в том числе продукты китайских производителей, включая Moore Threads и MetaX, чтобы оценить их способность обеспечивать полный цикл работы современных ИИ-моделей.

Эксперты проанализировали архитектурные особенности оборудования, драйверы, совместимость с фреймворками и поведение под нагрузкой. Тестирование проводилось на задачах запуска больших языковых моделей (LLM), компьютерного зрения, инференса (работы нейросети после обучения) и распределенных вычислений.

«Мы оценивали скорость и воспроизводимость вычислений, устойчивость при росте нагрузки и стабильность поведения моделей на разных типах ускорителей. Эти параметры определяют пригодность систем для длительной эксплуатации. На основании исследований мы сформировали программно-аппаратные конфигурации, которые обеспечивают необходимую производительность языковых моделей на альтернативных вариантах оборудования. Такой подход создает предсказуемый цикл жизни ИИ-решений и дает компаниям возможность структурно планировать эксплуатацию систем в собственных контурах», – сказал научный директор Института искусственного интеллекта МФТИ Юрий Визильтер.

Исследование подтвердило, что альтернативные карты s4000 от Moore Threads и C500 от MetaX могут применяться в широком спектре сценариев без потери функциональности. Тесты продемонстрировали стабильный запуск популярных LLM, корректную работу современных фреймворков и предсказуемую производительность. В отдельных типах вычислений показатели альтернативных карт достигли или превзошли результаты Nvidia A100. Оборудование также продемонстрировало устойчивость при длительных нагрузках, что позволяет выстраивать воспроизводимые процессы (пайплайны) обучения и инференса.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Особое внимание уделялось работе альтернативных ускорителей в составе вычислительных узлов и кластеров. Разработанный стек программного обеспечения позволяет эффективно распределять ресурсы, объединять мощности для работы с крупными моделями и создавать кластерные конфигурации.

На основе полученных данных в МФТИ создан Центр компетенций по решениям, не зависящим от Nvidia. Он объединяет лучшие инженерные практики, методики тестирования, оптимизированные конфигурации и опыт взаимодействия с поставщиками. Центр готов оказывать компаниям поддержку в подборе оборудования, проведении нагрузочного тестирования под конкретные задачи, настройке вычислительных цепочек и сопровождать платформы в процессе эксплуатации.

В дальнейшем команда планирует продолжить тестирование новых поколений ускорителей, расширить перечень поддерживаемых моделей и подготовить отраслевые рекомендации для создания автономной ИИ-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Староверы Linux проиграли войну. Код на Rust больше не эксперимент, а законная часть ядра

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

В России построена гигантская фабрика по производству литиевых аккумуляторов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще