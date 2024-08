На платформе All Cups открылась регистрация на Всероссийскую контрольную «Выходи решать!»

Всероссийская контрольная «Выходи решать!» пройдет на технологической платформе All Cups от VK с 28 сентября по пятое октября. Все желающие смогут проверить свои знания по пяти предметам — в этом году к математике, физике, информатике и биологии была добавлена астрономия. Об этом CNews сообщили представители VK.

Задания контрольной «Выходи решать!» будут доступны на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад. Принять участие могут все желающие старше 14 лет. По каждому предмету нужно будет решить пять задач, на выполнение которых выделен один час. Свои знания можно проверить во всех дисциплинах — выбрать одну или несколько.

По каждому из пяти предметов будет формироваться рейтинг: в нем будут учитываться правильность и скорость выполнения задач. Все участники контрольной получат сертификаты, а лучшие участники — подарки от организаторов. Отдельный приз предусмотрен для школьников: лучшие 10% рейтинга из числа участников контрольной смогут претендовать на поступление в заочную физико-техническую школу МФТИ без экзаменов.

«Мы активно развиваем олимпиадное направление и знаем, что для многих школьников дорога в IT начинается именно с профильных интеллектуальных состязаний. Мы не первый год являемся партнером “Выходи решать!” — контрольная проходит на нашей платформе All Cups, благодаря чему поучаствовать в соревновании могут ребята из любого уголка страны. Участие в контрольной дает возможность старшеклассникам проверить свои знания и выбрать направление для будущего развития», — сказал Роман Чудин, технический руководитель All Cups.

«За шесть лет “Выходи решать!” превратился из локального проекта в масштабное событие, которое объединяет тысячи участников из 74 регионов России и 20 стран мира. За это время более 200 тыс. человек решили контрольную, а количество очных площадок увеличилось с 400 до 1000. Наша цель — сделать «Выходи решать!» самым популярным научным событием в стране, задействовать более одного млн участников, чтобы каждый мог открыть для себя мир знаний и науки», — сказала руководитель «Выходи решать!», продюсер проектов Физтех-Союза, Вероника Якубович.

Помимо онлайн-формата в разных регионах страны будут организованы очные площадки для участия в проекте «Выходи решать!». Вместе с контрольной на них будет организована научная и развлекательная программа: лекции, квизы, викторины и экскурсии. Чтобы принять участие в контрольной, необходимо зарегистрироваться. Регистрация будет открыта до пятого октября.

Всероссийская контрольная «Выходи решать!» — масштабное образовательное событие, направленное на популяризацию технических и естественных наук в России. Организаторами и ключевыми партнерами выступают МФТИ, Физтех-Союз, VK Education, All Cups. Контрольная «Выходи решать!» в 2024 г. реализуется при грантовой поддержке Движения Первых и при содействии Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова. В 2023 г. контрольную «Выходи решать!» на All Cups прошли порядка 93 тыс. человек из 74 регионов России и восьми стран.