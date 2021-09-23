Петербург включает искусственный интеллект

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга 22 сентября 2021 г. стартовал I Открытый чемпионат по искусственному интеллекту «SPb AI Champ’21» – состязание студентов и школьников, обладающих базовыми навыками программирования. Участвовать в проекте могут как независимые программисты, так и команды образовательных учреждений России. В рамках ознакомительного этапа соревнований студенты и школьники смогут создавать собственные пробные игровые стратегии.

«Чемпионат по искусственному интеллекту побуждает начинающих программистов проявить себя, продемонстрировать профессиональные навыки и умение работать в команде, научиться формировать стратегию действий. В нашем городе утверждена Стратегия цифровой трансформации, и подготовке кадров для новой экономики мы уделяем приоритетное внимание» – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

В ходе ознакомительного этапа с 22 сентября по 17 октября участники получают облегченную версию игрового мира и могут написать на ней свою пробную стратегию. Состязание проходит с использованием платформы для проведения ИТ-чемпионатов All Сups, созданной Mail.ru Group.

С 18 октября по 24 октября состоится следующий квалификационный этап чемпионата, а затем – полуфинал и финал. Задания для участников связаны с разработкой алгоритмов игровых стратегий в виртуальной среде, разработкой классифицирующих и генеративных алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта. Сейчас желающие еще могут подать заявку, поскольку регистрация на чемпионат продлена.

«Запуск чемпионата – свидетельство готовности образовательных учреждений и технологических компаний к новым форматам работы с молодежью. Приветствуем молодых разработчиков и рады предоставить им платформу для демонстрации актуальных профессиональных навыков в области искусственного интеллекта», – подчеркнул ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

«Мы хотим дать возможность школьникам и студентам погрузиться в мир искусственного интеллекта, и посоревноваться с ребятами со всей страны. Абсолютно неважно, где наши участники будут находиться – присоединиться к чемпионату можно онлайн из любой точки России», – прокомментировал Дмитрий Санников, CTO образовательных проектов Mail.ru Group и руководитель платформы All Cups.

Организатором проекта выступил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича; стратегическим партнером стали – Mail.ru Group и All Cups, технологическими партнерами – ГК «Росохрана», группа компаний ЦРТ, партнеры – ПАО «Газпромнефть», Ассоциация «Искусственный интеллект в промышленности».