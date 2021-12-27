Опрос «VK Образования»: 72% российских студентов интересуются стажировками в сфере искусственного интеллекта

Почти три четверти российских студентов хотели бы стажироваться в крупных компаниях и попробовать свои силы в разработке искусственного интеллекта. «VK Образование» провело опрос среди 1236 студентов российских вузов и узнало, насколько сильно им интересно изучение ИИ.

Результаты опроса показали, что студентам не хватает университетских знаний в области ИИ. 51,3% опрошенных заявили, что они дополнительно изучают разработку искусственного интеллекта. Они утверждают, что особенно им не хватает знаний в сферах больших данных и продакшена. 34,7% оказались недовольны уровнем преподавания ИИ в вузе и вынуждены наверстывать знания онлайн-курсами и стажировками. Лишь 14% респондентов удовлетворены университетскими программами и уверены, что информации по разработке ИИ вполне достаточно, чтобы успешно проходить собеседования.

Также студентов попросили назвать и актуальные проблемы преподавания искусственного интеллекта в вузах. Среди самых распространенных:

устаревшая и неактуальная информация (39,8%);

нехватка преподавателей, которые хорошо разбираются в теме (37,5%);

слабо представленное направление ИИ в целом (36,6%);

отсутствие необходимого технического оснащения (34,5%);

нехватка мастер-классов и лекций от практикующих ИИ компаний (26%);

слабая теоретическая база (20,9%).

Лишь 1,7% опрошенных ответили, что не видят никаких проблем в преподавании ИИ в вузах.

Дополнительные занятия

Что касается дополнительного обучения, 9 из 10 студентов активно изучают ИИ во внеучебное время.

36,7% опрошенных ответили, что ищут информацию по теме самостоятельно в интернете, 30,9% занимаются на курсах параллельно с основной учебой, 17,7% читают профильную литературу или смотрят видеолекции российских и зарубежных экспертов. 5,1% занимаются с преподавателями и только 9,6% не обучаются вне института.

Более трети студентов (37,8%) уверены в том, что профильные онлайн-школы обучают разработке искусственного интеллекта глубже, чем вузы, 41% участников опроса согласны с этим утверждением частично. При этом 12,1% респондентов считают, что российские университеты преподают ИИ на должном уровне, а 9,1% воздержались от ответа.

Больше всего российских студентов интересуют следующие направления ИИ:

компьютерное зрение (17,8%);

роботизация (17,6%);

бизнес-аналитика (13,8%);

обработка естественного языка (Natural Language Processing) (13,7%);

распознавание и синтез речи (12,1%);

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перспективные методы использования ИИ (7%);

системы извлечения новых знаний (6,9%);

управление персоналом (6,1%);

игры и машинное творчество (5%).

Работа и стажировки в сфере ИИ

Наиболее интересными сферами применения ИИ для российских студентов оказались социальные технологии и их использование в повседневной жизни (25,3%), промышленность (22,2%), медицина (16,7%), сельское хозяйство (11,3%), транспорт и логистика (9%), государственный сектор (8,1%) и образование (5,1%). 2,2% выбрали вариант «другое».

Большая часть опрошенных студентов заявили, что в дальнейшем хотели бы работать по специальности Data Science (34,9%). 18% видят себя в будущем инженерами машинного обучения, 17,8% — аналитиками данных, 13,6% — инженерами данных, 6,9% хотят стать DevOps-инженерами, 4,7% — работать по направлению голосового управления и рекомендательных систем.

72% студентов выразили интерес к стажировкам по направлению разработки ИИ. 15% не заинтересованы в практике в компании, 13% же пока не определились.

При этом студенты хотели бы, чтобы в крупных компаниях было больше стажировок, связанных с разработкой искусственного интеллекта — 71,2% респондентов хотели бы участвовать в таких программах. Неинтересно это лишь 18,1% опрошенных.

Мнение насчет предпочтительного формата стажировок разделилось. 40,7% считают, что офисная работа с задачами, которыми непосредственно занимается компания, — идеальный вариант. 28% студентов хотят работать над собственным проектом в рамках стажировки, а 17,4% предпочитают лекции и семинары от практикующих специалистов. Еще 13,9% хотели бы получить полное менторство, чтобы их обучили всем нюансам профессии с нуля.

40,6% студентов ждут от стажировок в крупных компаниях карьерного роста, 39,8% хотят поработать с опытными профи, 36,8% стремятся поработать с интересными проектами и набраться опыта, 22,7% — научиться работать в команде, а 19,6% — немного заработать. 18,8% участников планируют строить карьеру в разработке ИИ, а 17% интересны внутренние курсы компании. 11% участников опроса признались, что просто хотели бы поработать в крупной компании.

Согласно результатам опроса, 56% опрошенных молодых людей хотели бы в перспективе стать предпринимателями и запустить свой стартап. При этом 38% из них говорят о будущем собственном деле как о далекой мечте, 18% имеют конкретный план по реализации собственного бизнеса, а 4% респондентов уже работают на себя. Еще 4% признались, что пробовали однажды запустить собственный продукт, но им хочется попробовать свои силы еще раз. 22% опрошенных ответили, что не хотели бы заниматься предпринимательством. 14% никогда не задумывались о том, чтобы начать собственное дело.

Мнения по поводу того, что необходимо начинающему предпринимателю для открытия своего дела, разделились: 23% опрошенных считают, что сначала нужно создать бизнес-план, 21% — что в первую очередь нужна идея для бизнеса, 15% начали бы с исследования аудитории и выбора ниши, 10% сразу бы подумали об источниках финансирования собственного дела, а 9% респондентов уверены, что прежде всего нужно найти единомышленников. 6% россиян до 30 лет считают, что сначала нужно пройти курс по предпринимательству. Еще 4% не знают, какие первые шаги нужно предпринять, но уверены, что всю информацию можно найти в интернете. 12% же не имеют представления, что нужно делать в первую очередь для открытия бизнеса.

В топ самых привлекательных отраслей для создания и развития собственного стартапа, по мнению россиян, попали следующие сферы: рекламные и маркетинговые технологии (38%), сервисы доставки еды и продуктов (33%), образовательные технологии (24%), а 17% — видят перспективы в сфере медицинских разработок.

44% респондентов планируют работать и строить карьеру в России — наибольший процент тех, кто хочет работать исключительно в России, живет в Москве (65%) и Санкт-Петербурге (44%). У 34% опрошенных в планах начать карьеру в России, а дальше смотреть по обстоятельствам. 12% опрошенных хотели бы работать за рубежом — преимущественно это респонденты из городов с населением более 500 тыс. человек. Еще 10% планируют поработать как в России, так и за рубежом.

Для получения нового опыта больше половины (51%) молодых россиян согласны пройти бесплатную стажировку в компании, деятельность которой их привлекает, еще 8% готовы стажироваться без оплаты только в крупной компании, для 6% такой вариант возможен, если стажировка проходит под руководством известного в своей индустрии человека. При этом 35% опрошенных не хотят стажироваться бесплатно, так как считают, что любой труд должен оплачиваться.

В опросе приняли участие 990 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.