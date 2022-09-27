Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой

Xiaomi рассматривает возможность выпуска смартфона с камерой, по характеристикам не уступающей зеркальным фотоаппаратам. У нее уже есть соответствующий патент. В настоящее время на рынке устройства такого плана не представлены. Если Xiaomi выпустит нечто подобное, у фотоаппаратов – зеркальных и бесзеркальных – почти не останется шансов выжить в условиях конкуренции со смартфонами.

Смартфон на замену «зеркалке»

Компания Xiaomi работает над смартфоном, который может окончательно уничтожить обычные цифровые зеркальные фотоаппараты. По данным информатора Digital Chat Station, камера нового мобильника Xiaomi по своим возможностям будет напоминать DSLR-фотоаппараты.

DSLR-камеры или Digital single-lens reflex camera – это и есть так называемые «зеркалки». То есть это те самые громоздкие фотоаппараты, которые еще совсем недавно можно было встретить в руках каждого профессионального фотографа и юных девушек, мнящих себя таковыми.

В настоящее время DSLR почти полностью вытеснили беззеркальные фотоаппараты, обеспечивающие как минимум схожее качество съемки при гораздо более компактных размерах. Об этом свидетельствует постоянное падение продаж «зеркалок», что приводит к уходу с рынка легендарных брендов, например, Olympus.

Xiaomi может не оставить ни единого шанса фотоаппаратам

«Беззеркалки», в свою очередь, давно уступают по массовости смартфонам – большинство людей попросту не видят смысла носить с собой отдельное устройство исключительно для фотографий и видеороликов, когда его с легкостью можно заменить мобильником, который и так всегда под рукой. Xiaomi, похоже, пытается ускорить процесс ухода фотоаппаратов в прошлое.

Что задумала Xiaomi

Пока никакой конкретики о новом камерофоне Xiaomi нет. Известно лишь, что компания запатентовала новую систему масштабирования изображения, которую она намерена интегрировать в смартфон с всего одним модулем камеры на тыльной панели.

Сейчас даже самые дешевые мобильники оснащаются как минимум двойным тыльным модулем камеры. Второй сенсор, правда, может быть бесполезным или и вовсе оказаться муляжом, но тем не менее.

Изображение из патента Xiaomi

В новом патенте Xiaomi говорится о смартфоне, в котором единственная камера занимает чуть ли не половину задней панели корпуса. Документ описывает большой датчик изображения, а также подвижный объектив и, что еще более важно, переменное фокусное расстояние. Оно меняется физически, что и роднит пока не анонсированный мобильник с фотоаппаратами.

Нельзя исключать, что Xiaomi попытается встроить в свой будущий смартфон не только продвинутую камеру на замену «зеркалкам» и «беззеркалкам», но и поддержку сменных объективов. Это сделает его еще больше похожим на фотоаппарат и оставит еще меньше смысла для обычного пользователя в приобретении отдельной фотокамеры.

Стоит ли ждать

Ни сроки релиза, ни серия, к которой будет относиться смартфон, в новом патенте не раскрываются. Также в нем нет информации о дизайне и технических характеристиках.

Между тем, в настоящее время рынок не может предоставить потребителю смартфон хоть и с одной, но при этом с полноценной основной камерой. В настоящее время производители стремятся интегрировать в мобильники как можно больше отдельных сенсоров. Это видно даже на примере новейших iPhone 14 Pro и Pro Max, у которых сзади расположены три отдельных сенсора.

Пока нет данных, есть ли у потребителей запрос на смартфоны с одним, но продвинутым и универсальным модулем камеры. Однако во всех других аспектах смартфоны в своем развитии зашли в тупик, так что у Xiaomi действительно есть шанс выделиться на фоне основных конкурентов.

Китай снова все скопировал

Идея по объединению смартфона и фотоаппарата принадлежит не Xiaomi. Такие мобильники существуют довольно давно, чуть ли не с момента появления ОС Android как таковой (в 2008 г.).

«Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний Импортозамещение ВКС

В этом направлении работала, среди прочих, корейская компания Samsung. В ее арсенале есть несколько мобильников подобного рода, например, Galaxy K Zoom. Это древнейший моноблок образца апреля 2014 г., работавший на Android 4.4, но при этом действительно способный полностью заменить собой цифровой фотоаппарат.

Камера Galaxy K Zoom состояла из 20,7-мегапиксельного сенсора, ксеноновой вспышки и оптической стабилизации изображения. Ее дополнял 10-кратный оптический зум и механический объектив. Уже в те годы Galaxy K Zoom умел записывать ролики в формате Full HD (1920x1080 точек) на частоте 60 кадров в секунду.

Но и Galaxy K Zoom не был первым. Годом ранее в модельном ряду все той же Samsung появился смартфон Galaxy S4 Zoom, внешне еще больше напоминавший фотоаппарат.

S4 Zoom - фотоаппарат с функциями смартфона

Впрочем, S4 Zoom можно считать предшественником K Zoom, поскольку его фотосоставляющая была немного менее продвинутой. Она базировалась на 16-мегапиксельном сенсоре, предлагала все тот же 10-кратный оптический зум без оптической стабилизации и ролики записывала хоть и в Full HD, но лишь на 30 кадрах в секунду.

Шанс есть

Ввиду отсутствия конкурентов у Xiaomi есть все шансы первой занять нишу настоящих, полноценных камерофонов современности. Помочь ей в этом может компания Leica – один из известнейших производителей фотоаппаратов, основанный более 150 лет назад в 1869 г.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

В настоящее время Leica является партнером Xiaomi. Ее наработки используются, в частности, во флагманском смартфоне Xiaomi 12S Ultra образца 2022 г.

Xiaomi 12S Ultra

Ранее Leica на протяжении нескольких лет кооперировалась с другим китайским производителем смартфонов – компанией Huawei.