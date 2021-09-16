Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения

Минцифры предложило увеличить до 33 количество обязательных к предустановке российских приложений. В список будет добавлено четыре программы – онлайн-магазин, аудиоплеер, сервис видеоконференций и ПО для чтения электронных книг. Нововведение может вступить в силу 1 марта 2022 г.

Пополнение в «армии» российского ПО

В России может увеличиться число приложений, обязательных к предустановке на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и компьютеры с ноутбуками. По информации «Известий», на новых гаджетах будет на четыре такие программы больше, начиная с 1 марта 2022 г.

Как сообщает издание, дополнительные четыре приложения упомянуты в поправках Минцифры к действующему постановлению правительства России о количестве предустанавливаемых программ. CNews писал, что первая его версия была утверждена 31 декабря 2020 г. и опубликована 8 января 2021 г.

Согласно новому документу, через полгода на гаджетах, продаваемых в России, покупатели обнаружат заранее установленное отечественное ПО для чтения книг, приложение онлайн-магазина, а также аудиоплеер со встроенной функцией воспроизведения радио и софт для проведения видеоконференций.

Софт в гаджетах становится все более импортозамещенным

На момент публикации материала не было известно, с каких именно устройств придется удалять перечисленное ПО. Также в документе не приводятся и названия приложений. Они будут выбраны на основе ежегодного рейтинга популярности, который составляет Минцифры.

Зачем это нужно

Изменение числа обязательных к предустановке приложений, как сообщили CNews представители Минцифры, напрямую связано с решением протокола Правительственной комиссии по цифровому развитию.

В Министерстве сообщили CNews, что нововведения «предусмотрены во втором пакете мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденном председателем Правительства России Михаилом Мишустиным».

Приложений становится все больше

Закон об обязательной предустановке российского ПО вступил в силу 1 июля 2021 г. Первоначальный список программ, опубликованный сразу после новогодних праздников в январе 2021 г., состоял из 28 пунктов.

16 приложений из перечня предназначались для смартфонов, 11 – для телевизоров и одно – для компьютеров и ноутбуков. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

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В августе 2021 г. список стал расширяться. В него было добавлено приложение OK Video для смарт-ТВ, позволяющее смотреть видеоролики из соцсети «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru) и, по заверениям разработчиков, открывающая доступ к более 10 тыс. каналов.

Таким образом, с 1 марта 2022 г. обязательных к предварительной установке отечественных программ, если ничего не изменится, в общей сложности будет 33. Действующее законодательство не запрещает пользователям удалять их, однако некоторые производители могут препятствовать этому.

Через тернии к предустановке

Российские власти довольно давно вынашивали план по обязательной предустановке отечественных программ на продаваемую в стране иностранную технику. Соответствующее требование прописано в законе № 425-ФЗ, получившем подпись Президента России Владимира Путина еще 3 декабря 2019 г.

Предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 г., но этого так и не случилось, к тому же на тот момент перечень приложений еще не был готов. Сроки начала работы закона были перенесены, помимо прочего, из-за пандемии коронавируса.

В дальнейшем такие переносы стали регулярными. Например, в начале декабря 2020 г. Госдума и Совет Федерации назначили дату начала обязательной предустановки российского ПО на 1 апреля 2021 г. В марте 2021 г. принятые Госдумой поправки к КоАП в очередной раз сдвинули сроки – теперь на 1 июля 2021 г. Других переносов не было.

Как сообщал CNews, продажа устройств без российского ПО карается штрафами. Они составляют от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.