Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: россияне скупают наушники-вкладыши

МТС проанализировала российский рынок наушников. С января по март 2025 г. продажи TWS-наушников составили 5,1 млн штук на сумму 13,6 млрд руб. По данным аналитиков МТС, результаты I квартала 2025 г. стали самыми высокими с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего по итогам I квартала 2025 г. в России было продано 8,2 млн наушников на сумму 19,8 млрд руб. В продажах всех наушников доля «вкладышей» продолжает расти. С января по март 2025 г. TWS-устройства заняли 62% продаж в количественном выражении и 69% в денежном.

mts1.jpg

Продажи TWS-наушников

Средняя цена «вкладышей» за год увеличилась на 7% — до 2,4 тыс. руб. Лидируют малоизвестные китайские бренды, доля которых составила 39% в количественном выражении. Далее следуют наушники от Xiaomi (9%) и Hoco (6%). В денежном выражении лидирует Apple c долей 27%.

«Популярность «вкладышей» обусловлена низкой ценой и привлекательным форм-фактором. Кроме того, в доступном сегменте появляются все больше моделей с активным шумоподавлением, что также привлекает покупателей. Ожидаем, что доля TWS-моделей на рынке наушников продолжит активно расти, вытесняя классические проводные наушники», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вся индустрия производства чипов под угрозой уничтожения. Обещан новый способ выпуска микросхем со снижением себестоимости на 90%

Искусственный интеллект никому не нужен. Процессоры с ним не продаются – весь мир покупает старые чипы и счастлив. Опрос

Новый глава Intel перелопатит всю компанию: Работа только из офиса, массовые увольнения и сокращение расходов на сотрудников

Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать

Популярнейший в России бренд смартфонов превратил сотрудников в рабов. За отпуска штрафуют, домой из офиса не отпускают. Опрос

В московском технопарке разработали «не имеющий аналогов» комплекс экспресс-диагностики. Эксперты говорят, что он ненаучный

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153