Аналитика МТС: россияне скупают наушники-вкладыши

МТС проанализировала российский рынок наушников. С января по март 2025 г. продажи TWS-наушников составили 5,1 млн штук на сумму 13,6 млрд руб. По данным аналитиков МТС, результаты I квартала 2025 г. стали самыми высокими с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего по итогам I квартала 2025 г. в России было продано 8,2 млн наушников на сумму 19,8 млрд руб. В продажах всех наушников доля «вкладышей» продолжает расти. С января по март 2025 г. TWS-устройства заняли 62% продаж в количественном выражении и 69% в денежном.

Продажи TWS-наушников

Средняя цена «вкладышей» за год увеличилась на 7% — до 2,4 тыс. руб. Лидируют малоизвестные китайские бренды, доля которых составила 39% в количественном выражении. Далее следуют наушники от Xiaomi (9%) и Hoco (6%). В денежном выражении лидирует Apple c долей 27%.

«Популярность «вкладышей» обусловлена низкой ценой и привлекательным форм-фактором. Кроме того, в доступном сегменте появляются все больше моделей с активным шумоподавлением, что также привлекает покупателей. Ожидаем, что доля TWS-моделей на рынке наушников продолжит активно расти, вытесняя классические проводные наушники», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.