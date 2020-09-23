«М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития рынка наушников за восемь месяцев 2020 г. Драйвером сегмента остаются модели с соединением через bluetooth, спрос на которые возрос на 56% в штуках и 53% в деньгах. Их доля в количественном выражении достигла 40%, в штучных продажах Группы «М.Видео-Эльдорадо» bluetooth-наушники заняли 60%.

Наушники с подключением к источнику звука через bluetooth все активнее заменяют пользователям проводные аксессуары. Доля беспроводных моделей достигла 40% в штучных продажах и 80% от денежного объема российского рынка, что больше почти вчетверо в штуках и вдвое в деньгах, чем за тот же период 2018 г.

Ключевой точкой роста сегмента остаются растущая доступность и расширение ассортимента автономных TWS (true wireless stereo) наушников, спрос на которые за год увеличился в три раза в штуках и два раз в деньгах. К True Wireless Stereo относят наушники-вкладыши, которые не связаны между собой оголовьем или проводом, например, Apple AirPods или Samsung Galaxy Buds.

Полностью без проводов оказалась продана каждая четвертая пара наушников в России и более 60% рынка в деньгах, что составляет порядка 3 млн штук и 16,7 млрд руб., еще год назад на TWS-модели приходилось меньше 10% продаж в натуральном выражении и 50% в деньгах. В «М.Видео» доля сегмента достигла 30% в штуках и около 80% в деньгах.

«Сейчас мы наблюдаем бум покупательского интереса к TWS-наушникам. Покупатели оценили удобство, универсальность и дизайн такого форм-фактора и готовы инвестировать в тот продукт, который удобен в ежедневном использовании. По цене этот аксессуар перешел в сегмент широко доступных, средняя стоимость TWS-наушников за год снизилась на 30% до 5,6 тыс. руб.», — замечает руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

В число трех самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания Apple. Самыми продаваемыми bluetooth-моделями стали недорогие Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), Apple AirPods (2-го поколения), JBL T110BT, Apple AirPods Pro и Xiaomi AirDots Youth Edition. При этом наиболее популярными наушниками на рынке оказались проводные внутриканальные JBL C100SI.