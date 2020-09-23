Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели

Ритейл Розница Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития рынка наушников за восемь месяцев 2020 г. Драйвером сегмента остаются модели с соединением через bluetooth, спрос на которые возрос на 56% в штуках и 53% в деньгах. Их доля в количественном выражении достигла 40%, в штучных продажах Группы «М.Видео-Эльдорадо» bluetooth-наушники заняли 60%.

Наушники с подключением к источнику звука через bluetooth все активнее заменяют пользователям проводные аксессуары. Доля беспроводных моделей достигла 40% в штучных продажах и 80% от денежного объема российского рынка, что больше почти вчетверо в штуках и вдвое в деньгах, чем за тот же период 2018 г.

Ключевой точкой роста сегмента остаются растущая доступность и расширение ассортимента автономных TWS (true wireless stereo) наушников, спрос на которые за год увеличился в три раза в штуках и два раз в деньгах. К True Wireless Stereo относят наушники-вкладыши, которые не связаны между собой оголовьем или проводом, например, Apple AirPods или Samsung Galaxy Buds.

Полностью без проводов оказалась продана каждая четвертая пара наушников в России и более 60% рынка в деньгах, что составляет порядка 3 млн штук и 16,7 млрд руб., еще год назад на TWS-модели приходилось меньше 10% продаж в натуральном выражении и 50% в деньгах. В «М.Видео» доля сегмента достигла 30% в штуках и около 80% в деньгах.

«Сейчас мы наблюдаем бум покупательского интереса к TWS-наушникам. Покупатели оценили удобство, универсальность и дизайн такого форм-фактора и готовы инвестировать в тот продукт, который удобен в ежедневном использовании. По цене этот аксессуар перешел в сегмент широко доступных, средняя стоимость TWS-наушников за год снизилась на 30% до 5,6 тыс. руб.», — замечает руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

В число трех самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания Apple. Самыми продаваемыми bluetooth-моделями стали недорогие Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), Apple AirPods (2-го поколения), JBL T110BT, Apple AirPods Pro и Xiaomi AirDots Youth Edition. При этом наиболее популярными наушниками на рынке оказались проводные внутриканальные JBL C100SI.

Другие материалы рубрики

Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat

В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль

Показана первая российская базовая станция 5G

Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете

Безопасность пользователей в прошлом. Пароль можно подобрать за $25 и 12 минут

AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

Выгорание OLED-экрана — когда начинать беспокоиться?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра