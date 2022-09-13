Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16

Digma, производитель цифровых устройств, представила доступную модель беспроводных наушников — TWS-16. Гаджет выделяется наличием дисплея, отражающего уровень заряда кейса. Новинка представлена в черном цвете и весит всего 43 грамма.

Новая модель поставляется в единственном черном цвете и выполнена в строгом дизайне, что придает ей классический облик. На лицевой стороне кейса наушников установлен LED-дисплей, который сообщает об уровне заряда наушников в процентах. Таким образом, пользователь сможет контролировать время работы гарнитуры до следующей зарядки. Объем аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что гарантирует работу наушников до 4 часов на одном заряде. Полное время зарядки осуществляется в течение 2 часов.

Наушники TWS-16 оснащены мощными 10-миллиметровыми драйверами, выдающими громкий и чистый звук. Частотный диапазон наушников находится в пределе от 20 Гц до 20 кГц, а чувствительность микрофона составляет 40 дБ.

Новинка подключается к источникам звука по Bluetooth 5.0 на максимальном расстоянии до 10 метров, что делает их совместимыми с широким спектром устройств: со смартфонами, ноутбуками, телевизорами и другими.

Сами наушники плотно фиксируются в ушной раковине, а их эргономичная форма и небольшой вес позволяет использовать гарнитуру в течение длительного времени. На наушниках предусмотрено управление при помощи сенсорных кнопок: можно принимать и завершать вызовы, а также переключать треки. Габариты устройства составляют 65х55х22 мм, а вес — 43 гр.

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Помимо описанной модели компанией Digma также представлены наушники TWS-12. Они во многом схожи с моделью TWS-16, однако время их автономной работы еще больше — до 6 часов, кейс еще компактнее, а версия Bluetooth новее — 5.1. В отличие от черных наушников TWS-16, модель TWS-12 исполнена в белом цвете.

Помимо описанной модели компанией Digma также представлены наушники TWS-12. Емкость аккумулятора у этой модели 300 мAч, но из-за отсутствия дисплея время автономной работы наушников больше — до 6 часов. Digma TWS-12 поставляется с Bluetooth версии 5.1, рабочий диапазон составляет 10 метров. Кейс наушников имеет еще меньшие габариты — 63х45х22 мм, при весе 36 грамм вместе с вкладышами. В отличие от черных наушников TWS-16, модель TWS-12 исполнена в белом цвете.

Новинки уже поступили в продажу в России.