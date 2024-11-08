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Аналитика МТС: продажи TWS-наушников в России увеличились на треть

МТС проанализировала российский рынок наушников. С января по октябрь 2024 г. в стране было продано 18,6 млн наушников на сумму 52,5 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 8% в штуках и на 22% в деньгах. Главным драйвером роста продаж сегмента остаются TWS-наушники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спрос на «вкладыши» растет в связи расширением ассортимента, в том числе за счет появления новых брендов, а также из-за их высокой доступности. К примеру, средняя цена TWS-наушников в 2024 г. составила 2,7 тыс. руб., в то время как цена остальных устройств в этом сегменте – 2,9 тыс. руб. Всего за первые 10 месяцев 2024 г. в России было продано 4,7 млн «вкладышей» на сумму 13,7 млрд руб. По сравнению с январем-октябрем 2023 г. продажи увеличились на 29% в штуках и 54% в деньгах.

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Продажи TWS-наушников

Чаще других жителей России TWS-наушники покупают в Москве – на жителей столицы приходится 14% всех продаж в штуках. Также «вкладыши» активно приобретают в Санкт-Петербурге (6%), Екатеринбурге, Воронеже и Перми (по 1%).

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