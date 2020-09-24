Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds – первый продукт платформы Honor Choice

Бренд Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds: первый продукт платформы Honor Choice – экосистемы умных устройств, созданных в сотрудничестве с лидирующими мировыми производителями электроники и бытовой техники.

Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds оснащены 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой и технологией бинауральной синхронной передачи звуковых данных, которые обеспечивают высокое качество звука без задержек сигнала, двумя микрофонами с системой активного шумоподавления для качественных звонков, а также емкой батареей, которая позволяет использовать наушники в течение всего дня без дополнительной подзарядки. Наушники True Wireless Stereo Earbuds будут доступны во всех магазинах партнеров бренда Honor по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей, начиная с 25 сентября 2020 г. На официальном сайте интернет-магазина Honor наушники поступят в продажу с 20 октября 2020 г.

Honor Choice – первая платформа бренда Honor, в которую входят умные устройства, созданные ведущими мировыми производителями электроники и бытовой техники. Целью Honor Choice является расширение экосистемы бренда Honor в рамках IoT стратегии «1+8+N», в частности, категории «N». Категория «N» включает в себя устройства Интернета вещей (IoT) для 5 сценариев использования: для умного дома, здоровья, путешествий, развлечений и умного офиса, предлагая пользователям новые возможности для комфортного и эффективного решения повседневных задач.

Продукты платформы Honor Choice производятся ведущими отраслевыми партнерами Honor и предлагают пользователям высокий уровень комфорта, а строгая программа тестирования и тщательный отбор гарантируют высокое качество и полную безопасность при эксплуатации устройств.

True Wireless Stereo Earbuds

Наушники True Wireless Stereo Earbuds оснащены 7-миллиметровыми композитными динамиками, которые обеспечивает четкое и высококачественное звучание с мощными басами. Технология Bluetooth 5.0 гарантирует быстрое и надежное подключение к любым источникам сигнала, оснащенным Bluetooth интерфейсом, что гарантирует максимальный комфорт при переключении между несколькими устройствами для прослушивания музыки и звонков. Стандарт Bluetooth 5.0 обеспечивает заметно уменьшенную задержку сигнала – не более 130 мс, что позволяет с комфортом использовать наушники для динамичных видеоигр. Технология активного шумоподавления с двумя микрофонами позволяет True Wireless Stereo Earbuds эффективно считывать голос, гарантируя высокую слышимость даже во время звонков из шумных помещений.

Наушники True Wireless Stereo Earbuds позволяют пользователям непрерывно слушать музыку на протяжении шести часов или говорить по телефону до четырех часов, не беспокоясь о подзарядке батареи. Компактный и легкий зарядный футляр со встроенной батареей способен трижды полностью зарядить наушники, что увеличивает время автономной работы на 18 часов, обеспечивая целые сутки разговоров и музыки без необходимости искать розетку.

Наушники True Wireless Stereo Earbuds отличаются не только высоким качеством звучания и продолжительной автономностью, но и изящным дизайном с плавными очертаниями. Эргономичная форма обеспечивает комфортное и безопасное ношение в течение всего дня, включая любые виды активностей. Наушники имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, а интуитивный сенсорный интерфейс и поддержка голосовых команд обеспечивают простоту управления в любых ситуациях, включая спортивные тренировки.