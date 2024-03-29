Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России

Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый синий» и «Кристально-белый» в официальном интернет-магазине и у партнеров компании по цене 5 999 руб. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Интеллектуальная система активного шумоподавления блокирует внешний шум. Она выполняет сложные вычисления для имитации человеческого слуха, сохраняя естественное звучание голоса и подавляя фоновый шум во время звонков.

Максимальное время автономной работы при использовании зарядного кейса – 42 часа. Время автономной работы наушников после однократной зарядки – 10,5 часа. Максимальное время автономной работы при использовании зарядного кейса – 36 часов.

Vivo Vivo TWS 3e

Динамики наушников дополнены композитной диафрагмой из углеродного биоволокна. Подвижная катушка содержит в себе тончайший медный провод, который позволяет воспроизводить высокие частоты точнее. Команда лаборатории Golden Ear Acoustic разработала систему, которая объединяет массивный 11-миллиметровый аудиоблок для получения мощного низкочастотного звука. Команда специалистов Golden Ear Acoustic также оптимизировала настройки высоких, средних и низких частот.

Частоты 20–80 Гц усилены для создания захватывающего, живого звучания, которое приводит в восторг. Диапазон 1–4 КГц переработан, чтобы передать все нюансы голоса. Более четкое, яркое и объемное звучание инструментов на частотах выше 5 КГц.