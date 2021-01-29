Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала развитие российского рынка наушников в 2020 г. Продажи беспроводных моделей увеличились на 45% в штуках и 42% в деньгах, до рекордных 8,5 млн пар и 36 млрд руб. Их доля в количественном выражении превысила 40%, из них четверть пришлась на True Wireless Stereo наушники. В штучных продажах группы «М.Видео-Эльдорадо» Bluetooth-наушники заняли более 60%. За последние пять лет спрос на наушники с подключением к источнику звука через Bluetooth вырос примерно в 20,5 раза.

Беспроводные наушники стремительно заменяют пользователям проводные аксессуары, их актуальность увеличилась особенно во время пандемии за счет роста потребления аудио- и видеоконтента, в том числе перевода рабочих встреч и обучения в дистанционный формат. Основной точкой роста категории становятся полностью автономные и беспроводные модели (True Wireless Stereo). За 2020 г. спрос на такие наушники-вкладыши увеличился в 2,6 раза, а денежный объем от реализации увеличился примерно на 90%. Доля TWS-наушников в штуках превысила четверть, а в деньгах впервые составила половину продаж и достигла 60% российского рынка.

С развитием технологий в полностью беспроводных моделях улучшается качество воспроизводимого звука, увеличивается автономность, массово внедряется система активного шумоподавления, сенсорное управление, появляется быстрый запуск голосового помощника. Средняя цена True Wireless Stereo за последний год снизилась на 24% до 5,7 тыс. руб.

«Раздельные TWS-наушники обеспечивают более полную свободу передвижения, удобны для занятия спортом и использования в качестве гарнитуры, решают проблему с запутанными проводами и становятся выгодной инвестицией за счет срока службы 2-3 года. Мы ожидаем, что в новом году проникновение наушников True Wireless Stereo моделей продолжится, а их доля на рынке превысит треть от всех штучных продаж», — сказал руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

В число трех самых популярных производителей всех Bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания Apple. В число пяти самых продаваемых беспроводных наушников в России по итогам 2020 г. вошли четыре True Wireless модели: Apple AirPods (второго поколения), Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), Apple AirPods Pro и Xiaomi Redmi Airdots, пятое место заняли JBL T110BT. Среди всех типов наушников в топ-5 оказались проводные JBL C100SI и JBL T-110, TWS Apple AirPods (второго поколения) и Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), а также проводные JBL Tune 210.