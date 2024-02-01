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Аналитика МТС: в 2023 г. россияне приобрели более 30 млн наушников

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок наушников. По итогам 2023 г. в России было продано 30,6 млн наушников на сумму 62 млрд руб., что больше на 43% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с 2022 г. Около 60% всех продаж заняли TWS-наушники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным драйвером роста на рынке наушников остаётся спрос на TWS-устройства. Так, в 2023 г. их доля от всех продаж наушников составила 58% в штуках и 72% в деньгах. Всего с января по декабрь 2023 г. было продано почти 18 млн «вкладышей» на сумму 44,7 млрд руб. По сравнению с 2022 г. продажи увеличились на 56% в штуках и на 17% в деньгах.

Аналитики МТС отмечают, что рост популярности TWS-решений связан с форм-фактором, который привлекает покупателей, и с ценовой доступностью. За последний год их средняя цена снизилась на 25% до 2,5 тыс. руб., в то время как стоимость стандартных наушников выросла на 10% до 1,4 тыс. руб.

Самым популярными устройствами в сегменте TWS стали unbranded-наушники, в основном, представленные новыми китайскими производителями. За последний год их доля выросла на 17 процентных пунктов до 46%. Далее следует бренд Xiaomi, доля которого сократилась с 9% в 2022 г. до 7% в 2023 г. Тройку лидеров замыкает Apple c долей 5% (8% в 2022 г.).

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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