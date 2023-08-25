Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Аналитика МТС: в 2023 г. продажи TWS-наушников увеличились в 1,5 раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок наушников. С января по июль 2023 г. в России было продано 15 млн наушников на общую сумму 29 млрд руб., что больше на 50% в штуках и 12% в деньгах по сравнению с тем же периодом 2022 г. Главным драйвером роста рынка остаются беспроводные TWS-решения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С января по июль 2023 г. доля TWS-наушников увеличилась до 57% в штуках. В частности, спрос на «вкладыши» растет в связи расширением ассортимента, в том числе за счет появления новых брендов, а также из-за их высокой доступности в среднем и низком ценовых сегментах. Так, за последний год средняя цена на TWS-наушники сократилась на 32% до 2,6 тыс. руб. Всего за первые семь месяцев 2023 г. в России было продано 8,5 млн TWS-наушников на 22 млрд руб. Это больше¸ чем годом ранее на 55% в штуках и 5% в деньгах.

Высокий спрос на TWS-наушники в низком ценовом сегменте подтверждает распределение долей среди производителей, представленных в России. Лидируют unbranded-наушники, доля которых с 2022 г. увеличилась почти вдвое - до 44% в штуках. Далее следуют Xiaomi и Apple с 9% и 6,5% соответственно. В денежном выражении лидирует Apple с долей в 36%.

«TWS-наушники приходят на смену классическим моделям – они имеют удобный форм-фактор, схожий с брендами в высоком ценовом сегменте, поэтому покупатели все чаще их выбирают. В дальнейшем доля TWS-решений продолжит расти. Рассчитываем, что до конца 2023 г. она составит как минимум 60% в штуках от продаж всех наушников», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать
бизнес-коммуникации

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple

У «М.Видео-Эльдорадо» выручка упала на 18%

Intel, это фиаско. Рост производительности процессоров Core нового 14 поколения оказался анекдотически маленьким

ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще