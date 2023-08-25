Аналитика МТС: в 2023 г. продажи TWS-наушников увеличились в 1,5 раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок наушников. С января по июль 2023 г. в России было продано 15 млн наушников на общую сумму 29 млрд руб., что больше на 50% в штуках и 12% в деньгах по сравнению с тем же периодом 2022 г. Главным драйвером роста рынка остаются беспроводные TWS-решения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С января по июль 2023 г. доля TWS-наушников увеличилась до 57% в штуках. В частности, спрос на «вкладыши» растет в связи расширением ассортимента, в том числе за счет появления новых брендов, а также из-за их высокой доступности в среднем и низком ценовых сегментах. Так, за последний год средняя цена на TWS-наушники сократилась на 32% до 2,6 тыс. руб. Всего за первые семь месяцев 2023 г. в России было продано 8,5 млн TWS-наушников на 22 млрд руб. Это больше¸ чем годом ранее на 55% в штуках и 5% в деньгах.

Высокий спрос на TWS-наушники в низком ценовом сегменте подтверждает распределение долей среди производителей, представленных в России. Лидируют unbranded-наушники, доля которых с 2022 г. увеличилась почти вдвое - до 44% в штуках. Далее следуют Xiaomi и Apple с 9% и 6,5% соответственно. В денежном выражении лидирует Apple с долей в 36%.

«TWS-наушники приходят на смену классическим моделям – они имеют удобный форм-фактор, схожий с брендами в высоком ценовом сегменте, поэтому покупатели все чаще их выбирают. В дальнейшем доля TWS-решений продолжит расти. Рассчитываем, что до конца 2023 г. она составит как минимум 60% в штуках от продаж всех наушников», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.