Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: полностью беспроводные модели впервые заняли половину российского рынка наушников

Группа «М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок беспроводных наушников за первые шесть месяцев 2022 г. Спрос на такие аксессуары увеличился к прошлому году на 10%, до порядка 5,7 млн штук, что составило около 60% от общего количества проданных наушников (против 52% годом ранее), при снижении среднего чека на 13%, до 3,8 тыс. руб. Доля полностью беспроводных True Wireless Stereo (TWS) наушников-вкладышей приблизилась к половине от всего объёма рынка. В штучных продажах «М.видео-Эльдорадо» Bluetooth-наушники заняли 70%, только TWS – порядка 60%.

Беспроводные наушники продолжают завоёвывать популярность за счёт форм-фактора внутриканальных TWS-моделей, выбор которых становятся шире, в том числе в нижнем и среднем ценовом диапазоне, при этом растёт качество, автономность и функциональность устройств. По итогам января-июня 2022 г. почти каждая вторая приобретённая россиянами пара среди всех видов наушников оказалась TWS.

Спрос на аксессуары с беспроводным соединением усилился во II квартале, их продажи увеличились на 25% в штуках, до более чем 2,8 млн штук. Как и в среднем по году, большинство продаж пришлось на TWS-модели, средний чек на которые к аналогичному периоду прошлого года снизился почти на 15%, до 3,4 тыс. руб.

Наиболее популярным производителем вTWS-сегменте оказался Xiaomi, опередивший JBL и Apple. Стали чаще обращать внимание и на другие китайские компании для выстраивания экосистемы из разных устройств одного бренда (Honor, Huawei, realme, и др.). В общей сложности на них пришлось порядка 27% штучных продаж. Производители предлагают качественные устройства по привлекательным ценам, в «М.видео-Эльдорадо» их продукция регулярно участвует в промоакциях и специальных предложениях, например, аксессуар в подарок при покупке смартфона. Более востребованными стали и доступные устройства (до 2 тыс. руб.) от менее известных брендов, которые знакомят покупателей с новым форм-фактором и делают категорию более массово доступной.

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Руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков сказал: «Развитие сегмента полностью беспроводных внутриканальных наушников продолжает способствовать росту спроса на категорию. Они надёжны, дают качественный звук, а главное удобны для разных задач, будь то общение, занятия спортом, просмотр видео или гейминг. Производством таких аксессуаров занимается все больше брендов, что позволяет покупателям получить шире выбор в зависимости от запросов и бюджета. В «М.видео-Эльдорадо» мы предлагаем более 500 TWS-наушников в разных сегментах, как с гарантией бренда, так и собственной, в том числе через собственный маркетплейс электроники, при этом цены на основной ассортимент находятся на уровне начала года или даже ниже».