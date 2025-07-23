Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо»: на рынке умных колонок установлен новый рекорд продаж

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала новый рекорд продаж на рынке умных колонок в России. В первом полугодии 2025 г. в России было продано 2,5 млн гаджетов на сумму 22,2 млрд руб. Для сравнения, в первом полугодии 2024 г. жители России приобрели 2,2 млн устройств на общую сумму 20 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Безусловным лидером рынка остается «Яндекс», на долю которого приходится 86% продаж в штучном и 93% в денежном выражении. Продолжают укреплять позиции и другие экосистемные игроки: умные колонки VKМаруся») заняли 8% рынка в штучном и 3% в денежном выражении, устройства Sber («Салют») — 6% и 3% соответственно.

Руководитель категории «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Растущий спрос на умные колонки связан не только с удобством голосового управления, но и с расширением экосистем российских производителей. Все больше пользователей строят цифровую среду на базе решений «Яндекса», VK и Sber — от умного дома до медиаплатформ и сервисов. Это стимулирует повторные покупки и доукомплектацию экосистем новыми устройствами, включая дополнительные колонки для разных комнат».

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Проверку телеком-«железа» на «российскость» власти передают в госНИИ. Раньше за нее отвечали производители

Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году?

Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще