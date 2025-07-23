«М.Видео-Эльдорадо»: на рынке умных колонок установлен новый рекорд продаж

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала новый рекорд продаж на рынке умных колонок в России. В первом полугодии 2025 г. в России было продано 2,5 млн гаджетов на сумму 22,2 млрд руб. Для сравнения, в первом полугодии 2024 г. жители России приобрели 2,2 млн устройств на общую сумму 20 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Безусловным лидером рынка остается «Яндекс», на долю которого приходится 86% продаж в штучном и 93% в денежном выражении. Продолжают укреплять позиции и другие экосистемные игроки: умные колонки VK («Маруся») заняли 8% рынка в штучном и 3% в денежном выражении, устройства Sber («Салют») — 6% и 3% соответственно.

Руководитель категории «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Растущий спрос на умные колонки связан не только с удобством голосового управления, но и с расширением экосистем российских производителей. Все больше пользователей строят цифровую среду на базе решений «Яндекса», VK и Sber — от умного дома до медиаплатформ и сервисов. Это стимулирует повторные покупки и доукомплектацию экосистем новыми устройствами, включая дополнительные колонки для разных комнат».