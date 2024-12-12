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МТС: Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

МТС провела анализ экранного времени клиентов за последние пять лет. В 2024 г. по сравнению с пандемийным 2020 г.м пользователи стали просыпаться и брать в руки смартфон на 16 минут раньше, а проведенное с девайсом время перед сном увеличилось на пять минут. В сутки россияне стали проводить со смартфоном на 21 минуту дольше. Казань, наряду с Краснодаром, Нарьян-Маром, Читой и Воронежем, оказалась в числе городов, жители которого ложатся спать раньше остальных – около 23 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС Big Data сравнили среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на смартфоне с учетом местного времени. Под действием рассматривались звонки, отправка или получение SMS и интернет-сессии. В 2024 г. в целом по стране девайсами начинали пользоваться на четверть с лишним часа раньше, чем в 2020 г., теперь россияне просыпаются, в среднем, в 6 часов 26 минут.

Время первого события на смартфоне сдвигалось к более раннему на три минуты ежегодно, при этом заметной разницы между выходными и рабочими днями не зафиксировано.

Среднее время последних действий на смартфоне в течение пяти лет последовательно сдвигалось в сторону более позднего–на одну минуту в год. Если в 2020 г. последнее действие приходилось в выходные на 23 часа 8 минут, то к 2024 г. сдвинулось на 23 часа 13 минут. Аналогичное смещение времени ухода в спящий режим произошло и в рабочие дни: с 23 часов 6 минут в 2020 г. до 23 часов 11 минут в 2024 г.

Аналитики МТС Big Data выяснили, что раньше всех – в среднем около 23 часов – ложатся спать жители Краснодара, Нарьян-Мара, Читы, Казани и Воронежа. Позже всех – жители Грозного, Магадана, Петропавловск-Камчатского, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска, в среднем их последние действия на смартфоне заканчиваются на 20 минут позже.

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Раньше всех просыпаются жители Дальневосточного федерального округа. В топ-5 городов попали Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Якутск. Здесь первая активность фиксируется, в среднем, без десяти минут шесть утра. Позже всех смартфонами начинают пользоваться жители Центрального федерального округа – в среднем, в четверть восьмого утра. Дольше всех спят жители Орла, Твери, Владимира, Костромы и Тамбова.

В ночное время россияне общаются в мессенджерах и соцсетях, а также смотрят видео. Самыми популярными ночными сервисами по количеству пользователей и объему потребляемого дата-трафика в 2024 г. стали Telegram, YouTube и TikTok. Звонят по ночам абоненты чаще в выходные, чем в будни, а средний разговор длится 1,5 минуты.

Исследование режима экранного времени проводилось на основе обезличенных данных абонентов по рабочим и выходным дням в период с января 2020 г. по ноябрь 2024 г. на всей территории действия сети МТС в России. В расчет принимались первые и последние события на устройстве (звонок, SMS или выход в интернет) в сутки по местному времени.

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