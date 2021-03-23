Canyon представила многопортовую док-станцию для MacBook. Фото

Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, представил новую док-станцию «восемь в одном» CNS-TDS08DG. Новинка представлена в черно-сером и черном цветах.

Canyon CNS-TDS08DG – многопортовая док-станция, благодаря которой можно одновременно подключить к ноутбуку большинство самых популярных девайсов. Она специально создана для MacBook Pro/Air. Этот хаб превратит MacBook в целую станцию для периферийного оборудования. Он оснащен двумя портами USB Type-C, двумя портами USB 3.0, двумя портами HDMI, одним разъемом USB Type C для зарядки PD 3.0 и одним аудиоразъемом 3,5 мм. Это позволяет подключать к ноутбуку камеры, фотоаппараты, флешки, мониторы и наслаждаться максимально быстрой передачей данных.

С помощью разъема HDMI пользователь может выводить на экран изображение с разрешением 4K, а с помощью разъемов USB Type-C с поддержкой стандарта можно передавать данные с высокой скоростью. Аудио-интерфейс 3,5 мм дает возможность качественно транслировать звук. Все интерфейсы расположены на достаточном расстоянии друг от друга, поэтому можно легко подключать различные периферийные устройства или флешки, и при этом они не будут мешать друг другу. Для его установки не требуются дополнительные драйверы или программное обеспечение.

Док-станция Canyon CNS-TDS08DG

«Canyon CNS-TDS08DG предоставит максимум возможностей для вашего MacBook. Порт HDMI обеспечит качественную передачу видео в формате 4K. Два порта позволят подключить два монитора одновременно. Обширный набор USB-портов позволит передавать данные с максимальной скоростью для устройств с разъемами таких типов, как 3.0 USB-А, два USB-C для передачи данных, один USB-C для зарядки с технологией Power Delivery 3.0. Данный хаб станет незаменимым устройством для любого пользователя, который использует MacBook в повседневной жизни», – сказал Денис Орлов, Business Development Manager категории компьютерных аксессуаров.

Приобрести новую док-станцию можно в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо».