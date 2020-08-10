«М.Видео» начинает старт продаж симулятора смешанных единоборств UFC 4 за день до мировой премьеры

«М.Видео» и клуб M.Game проведут ранний старт продаж нового выпуска популярной серии игр UFC, на день раньше мировой премьеры. 13 августа в числе первых доступ к новинке, а также внешний аккумулятор RedLine емкостью 10000 мА·ч с официальной символикой UFC и кэшбэк 25% на бонусную карту «М.Видео» получат жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Челябинска, Самары, Ростова-на-Дону, Красноярска, Краснодара и Тюмени. Получить предзаказ с дополнительными бонусами покупатели могут в магазинах раннего старта 13 августа после 18:00, в остальных розничных точках продаж в день официальной премьеры. Начиная с 14 августа спортивный симулятор появится более чем в 200 городах присутствия сети. Стоимость стандартного издания UFC 4 в магазинах «М.Видео» и на сайте «М.Видео» составляет 4990 руб.

В московском магазине «М.Видео» в ТРЦ «Авиапарк» кроме новинки гостей ждут тематическая фотозона UFC Russia с настоящим чемпионским поясом UFC, мини-турниры по UFC 4, а также возможность получить автограф бойца UFC Армана Царукяна (легкая весовая категория (до 70 кг), 15-2-0). Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Посетители смогут воспользоваться масками и перчатками, в магазинах на постоянной основе находятся сантизайзеры и нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, в кассовых зонах установлены защитные экраны. В помещениях регулярно проводится влажная уборка и проветривание, а сотрудники перед началом работы и в течение дня замеряют температуру, используют средства индивидуальной защиты и антисептические средства.

За два дня до старта продаж, 12 августа, также состоится турнир между российскими звездами UFC и знаменитыми игровыми блогерами. Свои навыки в виртуальных смешанных единоборствах UFC 4 на игровой консоли Xbox One X продемонстрируют: Александр Волков (боец UFC, чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе, бывший чемпион Bellator в тяжелом весе), Арман Царукян (боец UFC, чемпион Азии в легком весе по версии Kunlun Fight, чемпион в легком весе по версии MFP), Сергей «Хоббит» (блогер и стример) и Денис «Welovegames» (блогер и ютюбер). Комментатором соревнований станет официальный голос телеканала «UFC ТВ» Давид Багдасарян. Участники сыграют между собой и ответят на вопросы зрителей в рамках прямой трансляции, которая начнется 12 августа в 18:00 в официальной группе M.Game в социальной сети «Вконтакте». Помимо увлекательного шоу, зрителей ждет розыгрыш копий игры UFC 4.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии 2020 г. россияне приобрели порядка 850 тыс. игр для игровых консолей стоимостью 750 млн руб. Около 85% копий пришлось на PlayStation 4 и Xbox One. В списке бестселлеров симулятор смешанных единоборств UFC 3 оказался на четвертом и третьем местах для консолей Sony и Microsoft соответственно.