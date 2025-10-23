Разделы

ПО Веб-сервисы
|

VK Tech представил личный кабинет партнера

VK Tech анонсировал запуск обновленного личного кабинета партнера — ключевого инструмента для управления взаимодействием с компанией. Новый интерфейс объединяет в одном окне ключевые партнерские функции по всем продуктам портфеля VK Tech: от регистрации сделок до обучения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь партнеры VK Tech могут регистрировать сделки и отслеживать их статус в режиме реального времени, что помогает эффективнее управлять воронкой продаж и быстрее реагировать на запросы клиентов. Также появилась возможность гибко настраивать доступы для сотрудников, чтобы повысить безопасность использования платформы.

Кроме того, в обновленном личном кабинете собраны все актуальные маркетинговые и обучающие материалы. Дополнительно в интерфейс встроены справки по продуктам и инструкции по использованию личного кабинета.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

VK Tech также представил обновления продуктового портфеля, планы на 2026 г. и направления стратегического развития компании.

«Мы развиваем не только продукты, но и цифровую архитектуру партнерской программы. Новый личный кабинет — это точка входа в экосистему VK Tech, где собраны все инструменты для эффективного взаимодействия, роста и обучения. Мы видим, как меняются задачи наших партнеров, и создаем для них комфортные условия работы с нами», —сказал директор по партнерским продажам VK Tech Константин Новиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще