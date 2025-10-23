VK Tech представил личный кабинет партнера

VK Tech анонсировал запуск обновленного личного кабинета партнера — ключевого инструмента для управления взаимодействием с компанией. Новый интерфейс объединяет в одном окне ключевые партнерские функции по всем продуктам портфеля VK Tech: от регистрации сделок до обучения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь партнеры VK Tech могут регистрировать сделки и отслеживать их статус в режиме реального времени, что помогает эффективнее управлять воронкой продаж и быстрее реагировать на запросы клиентов. Также появилась возможность гибко настраивать доступы для сотрудников, чтобы повысить безопасность использования платформы.

Кроме того, в обновленном личном кабинете собраны все актуальные маркетинговые и обучающие материалы. Дополнительно в интерфейс встроены справки по продуктам и инструкции по использованию личного кабинета.

VK Tech также представил обновления продуктового портфеля, планы на 2026 г. и направления стратегического развития компании.

«Мы развиваем не только продукты, но и цифровую архитектуру партнерской программы. Новый личный кабинет — это точка входа в экосистему VK Tech, где собраны все инструменты для эффективного взаимодействия, роста и обучения. Мы видим, как меняются задачи наших партнеров, и создаем для них комфортные условия работы с нами», —сказал директор по партнерским продажам VK Tech Константин Новиков.