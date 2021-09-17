Курсы обмена валют в офисах Сбербанка появились на картах 2ГИС

На карты 2ГИС (компания входит в экосистему «Сбера») добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только быстро найти ближайший офис Сбербанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях, чтобы выбрать самый выгодный. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях.

Новая функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении 2ГИС во всех городах России, где присутствует сервис: на карты отмечены 4900 офисов Сбербанка.

Чтобы увидеть курс, достаточно включить на картах слой «Курсы валют». Дополнительно в веб-версии сервиса на 2gis.ru пользователь может рассчитать точную сумму обмена по актуальному на момент расчета курсу с помощью встроенного калькулятора валют.

«Обмен валюты перед путешествием часто оставляют на последний момент, однако деньги лучше всего менять в России, так как сложно заранее предположить, где можно будет поменять валюту за границей и какой при этом будет обменный курс. При этом валюта может потребоваться практически сразу по приезду, например, чтобы оплатить такси из аэропорта до места проживания. Теперь выбрать наилучший курс и построить маршрут до офиса банка стало еще проще. Внедрить новую опцию помогла интеграция 2ГИС в экосистему “Сбера”. И в дальнейшем польза от этой синергии будет только нарастать, повышая функциональность и удобство 2ГИС для миллионов клиентов», – сказал Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.