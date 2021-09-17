Разделы

ИТ в банках
|

Курсы обмена валют в офисах Сбербанка появились на картах 2ГИС

На карты 2ГИС (компания входит в экосистему «Сбера») добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только быстро найти ближайший офис Сбербанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях, чтобы выбрать самый выгодный. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях.

Новая функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении 2ГИС во всех городах России, где присутствует сервис: на карты отмечены 4900 офисов Сбербанка.

Чтобы увидеть курс, достаточно включить на картах слой «Курсы валют». Дополнительно в веб-версии сервиса на 2gis.ru пользователь может рассчитать точную сумму обмена по актуальному на момент расчета курсу с помощью встроенного калькулятора валют.

«Обмен валюты перед путешествием часто оставляют на последний момент, однако деньги лучше всего менять в России, так как сложно заранее предположить, где можно будет поменять валюту за границей и какой при этом будет обменный курс. При этом валюта может потребоваться практически сразу по приезду, например, чтобы оплатить такси из аэропорта до места проживания. Теперь выбрать наилучший курс и построить маршрут до офиса банка стало еще проще. Внедрить новую опцию помогла интеграция 2ГИС в экосистему “Сбера”. И в дальнейшем польза от этой синергии будет только нарастать, повышая функциональность и удобство 2ГИС для миллионов клиентов», – сказал Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021

Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021"

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021