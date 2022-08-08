Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Техника
|

Забронировать сейф в Сбербанке теперь можно онлайн

Сбербанк усовершенствовал процедуру резервирования сейфовых ячеек в своих офисах: теперь это можно сделать дистанционно в веб-версии «Сбербанк онлайн».

Нововведение позволяет клиенту сразу приходить в офис с ценностями, будучи уверенным, что нужный сейф зарезервирован. На карте в «Сбербанк онлайн» можно увидеть, в каких офисах имеются свободные сейфовые ячейки с указанием их размера. Срок резервирования — три дня. Услуга стоит 100 руб.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, сказал: «Мы оптимизировали клиентский путь, взглянув на ситуацию глазами клиента. Прежде приходилось сначала ехать в офис банка "на разведку" и бронировать сейф, а после этого отправляться за ценностями и приезжать ещё раз. Сейчас же на одну поездку стало меньше, так что наш новый сервис экономит самое главное — время наших клиентов».

Кроме того, ещё в августе 2020 г., в разгар пандемии коронавируса, «Сбер» реализовал возможность продления аренды сейфовых ячеек в веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Сегодня порядка 60% продлений договора аренды осуществляется дистанционно. За прошедшие два года клиенты онлайн продлили аренду 117 тыс. раз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В ЦОДе Google произошел взрыв с человеческими жертвами

Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter

Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом

«Яндекс» научился «на лету» переводить онлайн-трансляции на YouTube. Видео

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще