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Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании

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Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования благодаря «Цифровому профилю». Теперь данные государственных органов можно использовать вместо бумажных справок для получения кредита наличными.

Теперь клиенты, не получающие зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, могут оформить кредит до 1 млн руб. в «Сбербанк Онлайн» без справок и посещения офиса. Клиенту достаточно при подаче заявки дать согласие на получение сведений о доходах с портала «Госуслуги», а Сбербанк получит информацию о клиенте из «Цифрового профиля» и использует ее в принятии решения. Сервис запущен для пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн», позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтвержденными данными. Инструмент интегрирован с Единым порталом государственных услуг Российской Федерации.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, сказал: «Удобство и качество клиентского сервиса — наш главный приоритет. Знаем, как неудобно бывает получать справку с места работы и копию трудовой книжки для оформления кредита, особенно сейчас. Мы рады, что интеграция с государственным порталом позволит избавиться от этого шага и сделает потребительские кредиты еще доступнее для клиентов, не получающих доход на счет в Сбербанке. Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения доступных в сервисе документов для повышения качества клиентских услуг».

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