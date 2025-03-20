Разделы

Безопасность Телеком
|

Servicepipe обновила продукт «Защищенный DNS-хостинг

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в продукте «Защищенный DNS-хостинг» добавила возможность трансфера DNS-зоны, а также экспорта файла.

Трансфер DNS-зоны дает возможность использовать DNS другого провайдера в дополнение к основному защищенному DNS Servicepipe. Это может быть необходимо тем компаниям, где по внутренним требованиям информационной безопасности необходимо иметь резервный DNS, чтобы устранить потенциальную точку отказа, или же желающим зарезервировать важное звено инфраструктуры. Благодаря трансферу данные на резервном сервере будут актуальны без необходимости дополнительного редактирования.

Еще одна новая функция продукта — возможность экспортировать файл из DNS-зоны — удобна во многих случаях. Например, когда есть необходимость внести значительные изменения, делать это через интерфейс или API не всегда удобно. Поэтому можно выгрузить файл, внести в него изменения и загрузить заново.

Экспорт файлов – это еще и инструмент резервного копирования, который дает возможность при ошибке работы в DNS-зоне откатить все назад, просто вернувшись к предыдущей версии. Сам по себе экспорт файлов не является резервным копированием. Но при необходимости пользователь может с помощью API автоматизировать сохранение резервных копий зоны в своем хранилище, таким образом в случае необходимости у него будет возможность взять одну из старых копий и загрузить ее обратно с помощью импорта.

Среди других обновлений продукта – получение статистики по количеству запросов и типу записи, а также возможность редактирования SOA-записей.

«Мы верим, что безопасность может быть удобной и потому наши сегодняшние обновления направлены на то, чтобы повысить отказоустойчивость DNS, и в то же время повысить удобство работы администратора DNS-зоны», — отметила менеджер продукта Servicepipe «Защищённый DNS-хостинг» Светлана Пахалуева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг

Срочные обновления для роутеров Juniper: уязвимость эксплуатируют хакеры-профессионалы

Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн

Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры

Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще