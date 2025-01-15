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Пахалуева Светлана



15.01.2025 Servicepipe обновила продукт Secure DNS Hosting 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пахалуева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Телеком Биржа - ServicePipe Secure DNS Hosting 1 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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