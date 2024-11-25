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DDoS-атаки изучат в лаборатории. Компания Servicepipe анонсировала создание нового подразделения

Российская компания Servicepipe, специализирующаяся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на онлайн-ресурсы, объявила о запуске в 2025 г. специализированной лаборатории, которая будет исследовать собственные решения и сторонних игроков на способность противостоять актуальным киберугрозам – DDoS-атакам на сетевом и прикладном уровне. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

«В Servicepipe и ранее проводились как стресс-тестирования собственных решений, так и, по просьбе заказчиков, испытания продуктов сторонних вендоров, — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Однако масштабные “ковровые” атаки 2024 г. с постоянно изменяющимся направлением, необходимость в связи с этим постоянно совершенствовать наши продукты, а также участившиеся обращения клиентов с просьбой исследовать решения сторонних вендоров на способность противостоять “ковровым” многовекторным DDoS-атакам побудили нас усилить это направление деятельности».

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Результаты тестирования будут использоваться для совершенствования дорожных карт разработки программного обеспечения и развития новых алгоритмов защиты.

На сегодняшний день лаборатория работает в пилотном режиме, полноценный запуск планируется в 2025 г.

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