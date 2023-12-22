Разделы

ПО Софт Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Защита от DDoS в одно касание: Servicepipe первой в мире решила давнюю проблему всех систем фильтрации

Servicepipe представила систему компонентов в обновленном веб-интерфейса SP Spider продукта DosGate. С его помощью администратор может создавать и редактировать собственные правила фильтрации, а также применять пресеты (готовые наборы сетевых инструкций для защиты целых сервисов или сетевых сегментов). Пресеты постоянно синхронизируются с базой вредоносных сигнатур Servicepipe. Это дает возможность защищаться от актуальных DDoS-атак, не применяя ручные настройки. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В обновленной версии интерфейса SP Spider 3.9.7 впервые решена известная проблема всех систем защиты от DDoS-атак. Массовые изменения профилей защиты, на которые раньше могли уходить десятки часов рабочего времени, теперь реализуются с помощью внутренней системы компонентов.

По итогам обновления SP Spider, все пресеты-контрмеры и пресеты-профили становятся действующими компонентами. При изменении компонента он в полу- или автоматическом режиме применяется везде, где был размещен. Новый подход более чем в 5 раз ускорит работу инженера с системой защиты.

«По умолчанию, компонент — это обычный набор сетевых инструкций. Обновил компонент в одном месте — применилось сразу везде, где он используется. Причем компонент — это не обязательно целиковый профиль защиты, это может быть лишь его часть — конкретная контрмера. Теперь клиент может обновить, например, компонент TCP-авторизации одновременно в 150 из 250 профилей защиты. Это работает для любых компонентов: как связанных с базой вредоносных сигнатур, так и созданных вручную. Таким образом, вы можете произвольно обновлять почти любой набор ваших правил как массово, так и выборочно, что раньше в системах защиты от DDoS было просто невозможно», — сказал новую функцию владелец продукта DosGate Даниил Бобрышев.

***

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний
Импортонезависимость

Servicepipe — это российский разработчик технологий анализа и фильтрации нежелательного трафика. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г. На базе собственных технологий Servicepipe создает продукты высокоточной защиты от любых DDoS-атак и продвинутых ботов.

Технология DosGate разрабатывается с 2021 г. Более 50 крупных государственных и частных заказчиков уже используют DosGate для защиты от DDoS-атак и обеспечения безопасности своего сетевого периметра. Среди них — крупнейшие российские облачные и интернет-провайдеры, банки, дата-центры, телеком-операторы, сервисы доставки, авиакомпании, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, СМИ и платежные системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

Google требует от программистов на Android быть скромнее. Они избаловались и не хотят оптимизировать приложения

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Magnus M: бизнес-ноутбук с большим экраном

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще