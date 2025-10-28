Студенты КФ МГТУ им. Баумана будут учиться защите от сетевых угроз на основе решений Servicepipe

Компания Servicepipe и Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана сообщили о начале сотрудничества в рамках обучения студентов специальностей «Информационная безопасность автоматизированных систем» и «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» защите сетей и информационной инфраструктуры. В соответствии с подписанным соглашением, Servicepipe передала вузу для обучения студентов два своих продукта – Servicepipe DosGate (Cybert V.1 DosGate) и Servicepipe FlowCollector (Cybert V.3 FlowCollector). Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

DosGate — адаптивная система защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз. Благодаря высокой производительности продукт способен обрабатывать большие объемы трафика, эффективно отражать атаки на уровнях L3–L7 и обеспечивать стабильную работу критически важных сервисов.

FlowCollector — система интеллектуального анализа сетевого трафика, непрерывно отслеживающая входящие и исходящие из сети пакеты, обнаруживая аномалии и переводя DDoS-атаки на фильтрацию. Работает как в связке с DosGate, так и с любым другим очистителем трафика.

Переданные продукты используются на лабораторных работах в рамках обучения дисциплинам «Безопасность сетей передачи информации» (6 курс), со второго семестра текущего учебного года они также будут включены в образовательный процесс по дисциплине «Анализ безопасности компьютерных систем и сетей» (5 курс).

В сентябре 2024 г. компания запустила образовательный проект по партнерству с учебными заведениями страны. В рамках проекта эксперты компании проводят в вузах и сузах лекции, мастер-классы, хакатоны, а также практики и стажировки. Кроме того, в компании разработан специальный курс для студентов технических вузов по работе с продуктами по защите от DDoS-атак, чтобы по окончании вуза они могли работать с этими решениями. Передача продуктов КФ МГТУ им. Баумана — также взаимодействие в рамках образовательного проекта.

«Для нас образовательный проект — не инструмент рекрутинга, но, по сути, стратегическая задача по формированию экосистемы развития информационной безопасности в стране. И для нас важно, что ведущий технический вуз страны принял решение включить наши продукты в образовательный процесс. Мы готовы расширять сотрудничество как с МГТУ, так и с другими учебными заведениями», — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Мы благодарны за возможность включить современные решения по защите от сетевых угроз в образовательном процессе. Преподаватели и студенты положительно оценивают интеграцию реальных продуктов в лабораторные работы. Уверен, что совместными усилиями с вендором ИБ-решений мы повышаем уровень подготовки специалистов, которые смогут обеспечивать цифровую безопасность инфраструктуры России», — отметила заместитель заведующего кафедрой «Защита информации» КФ МГТУ им. Баумана Анастасия Лачихина.