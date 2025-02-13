Востребованность доставщиков в России выросла на 30%

Аналитический центр АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП подготовил отчет по мониторингу операционного персонала на основе данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В выборку вошли вакансии и резюме, созданные и опубликованные в IV квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители АКАР.

Исследование оценивает занятость в семи отраслях: продукты питания; розничная торговля; СМИ, маркетинг, реклама, БТЛ, PR, дизайн, продюсирование; товары народного потребления (непищевые); электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и комплектующие; перевозки, логистика, склад, ВЭД; гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг. Отчет включает в себя пять должностей из категории операционного персонала: мерчандайзер, супервайзер, работник распределительного центра (кладовщик), доставщик (курьер) и консультант (продавец-консультант). Данные представлены по медианным значениям.

Динамика спроса и предложения

В IV квартале число вакансий доставщиков значительно выросло — на 28,47%. Количество резюме также увеличилось (+4,09%). При этом наибольший спрос отмечен в ПФО (18,58%), а предложение — в Москве (17,13%). 62,5% вакансий доставщиков сосредоточено в ЦФО в отрасли электроники и бытовой техники.

Также повысилось число резюме кладовщиков (+2,81%) — самая высокая доля приходится на Москву (15,34%). Однако количество вакансий уменьшилось — на 15,83%. Больше всего открытых позиций наблюдается в сферах розничной торговли и логистики. В ЦФО по вакансиям лидируют отрасли перевозок и СМИ/маркетинга — каждая с показателем 57,05%.

В сегменте мерчандайзеров уровень спроса остался стабильным, однако количество резюме сократилось на 1,75%. Сильнее всего нехватка специалистов ощущается в таких сферах, как продукты питания, розничная торговля, а также СМИ и маркетинг. Больше всего резюме и вакансий было опубликовано в ЦФО, а Московская область стала единственным субъектом России, где спрос превысил предложение.

Супервайзеры продемонстрировали снижение по обоим показателям: количество резюме (-0,5%) и вакансий (-9,5%) сократилось в IV квартале. Наибольший спрос (29,82%) и предложение (33,31%) зафиксированы в ЦФО, включая Москву и Московскую область. Весомая доля открытых позиций приходится на сферы розничной торговли и продуктов питания.

Спрос и предложение уменьшились в категории продавцов-консультантов: на 16,3% и 4,73% соответственно. Больше всего резюме (31,24%) и вакансий (38,2%) было размещено в ЦФО. Консультантов ищут в сферах розничной торговли и товаров народного потребления. Более половины вакансий (56,8%) сосредоточено в отрасли перевозок и логистики в ЦФО.

«Рост медианного индекса зарплат в сегменте доставщиков примерно в полтора раза может повлечь за собой отток персонала из других позиций и в конечном счете — новый виток увеличения зарплат. При общем дефиците кадров это остро поставит вопрос эффективности использования человеческих ресурсов и приведет к изменению бизнес-процессов», — сказала Ольга Полканова, Head of experimental practice Action, председатель комитета по Trade Marketing. По мнению эксперта, в 2025 г. продолжится поиск решений в этом направлении: «Будет интересно посмотреть, как отрасль откликнется на новые вызовы».

Заработные платы

Самые высокие медианные заработные платы у мерчандайзеров из Санкт-Петербурга (70 тыс. руб.) и Москвы (69 тыс. руб.), занятых в отрасли товаров народного потребления. Также высокий доход имеют специалисты из сферы продуктов питания в Москве (70 тыс. руб.) и Московской области (68 тыс. руб.).

Больше остальных (140 тыс. руб.) зарабатывают супервайзеры из Санкт-Петербурга, работающие в индустрии товаров народного потребления. Чуть меньше получают работники из Московской области в отрасли продуктов питания (135 тыс. руб.) и из ЦФО в категории гостиниц и ресторанов (138 тыс. руб.).

Консультанты из Московской области, занятые в сфере СМИ и маркетинга, получают самую высокую зарплату на рынке — 96 тыс. руб. Такой же доход отмечен у специалистов в Москве и Санкт-Петербурге, работающих в сфере электроники.

Наиболее высоко оценивается работа доставщиков из ДВФО и СФО, занятых в сфере товаров народного потребления — они получают по 220 тыс. руб. Сотрудники организаций в сфере розницы также получают высокую медианную зарплату — 189 тыс. руб. в ДВФО и 187 тыс. руб. в СЗФО.

У кладовщиков самые высокие доходы зафиксированы в ДВФО в категории гостиниц и ресторанов — 205 тыс. руб. В Москве в сфере логистики на этой позиции получают 96 тыс. руб.

«Начиная с ноября 2024 г., мы отмечаем поступательный рост hh.индекса. Он показывает соотношение числа активных резюме на одну вакансию: показатель ниже четырех означает дефицит кадров, ниже трех — острый дефицит. Так, впервые с апреля 2023 г. значение hh.индекса в конце осени 2024 г. превысило четыре (в ноябре 2024 г. — 4,2). В январе 2025 г. оно составило уже 4,8, приблизившись к нормальным показателям конкуренции (пять–семь активных резюме на вакансию). Предложение в январе 2025 г. было на 30% выше, чем в начале 2024 г. Пик кадрового дефицита пришелся на лето 2024 г.», — сказала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Однако, по словам эксперта, ситуация в крупных профобластях неоднородна. «Людей по-прежнему не хватает, чтобы закрыть позиции в торговле, производстве, медицине и среди рабочих (во всех перечисленных сферах hh.индекс в начале 2025 г. сохраняется на уровне ниже четырех). Нужно также учитывать, что на индустрии с дефицитом кадров приходится порядка 60% всех вакансий в стране: в них сосредоточен массовый найм, существенная часть которого приходится на операционный персонал. Несмотря на ослабление кадрового голода на рынке труда, количество и структура соискателей продолжают не соответствовать открытым позициям. Такой дисбаланс спроса и предложения означает, что крупные очаги дефицита кадров будут сохраняться в сферах с массовым наймом, в определенных профобластях и секторах экономики», — сказала Данина.