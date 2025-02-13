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Полканова Ольга


13.02.2025 Востребованность доставщиков в России выросла на 30% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Полканова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 961 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5052 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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