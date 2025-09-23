Цифровой разрыв: какие ИТ-навыки чаще всего ищут работодатели и в каких регионах их не хватает

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили, какие ИТ-навыки чаще всего упоминаются в вакансиях и как они распределяются по регионам. Результаты показали, что спрос на ключевые цифровые компетенции сосредоточен преимущественно в столице и крупнейших городах, что формирует заметный «цифровой разрыв». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По итогам анализа вакансий за январь-сентябрь 2025 г. в топ-5 самых востребованных ИТ-навыков вошли: SQL (26 тыс. предложений о работе), Linux (20 тыс.), Python (17 тыс.), PostgreSQL (15 тыс.) и Git (14 тыс.). Следом в первую десятку попали 1С-программирование, Docker, JavaScript, а также администрирование сетевого оборудования и настройка сетевых подключений.

Топ-10 самых часто упоминаемых навыков в сфере ИТ и цифровых компетенций, данные hh.ru, 2025 г.

При этом распределение востребованности этих навыков по регионам крайне неравномерное.

SQL

Больше всего: Москва – 53,7 тыс. вакансий (59%), Санкт-Петербург – 10,8 тыс. (12%), Свердловская область – 2,5 тыс. (3%).

Меньше всего: Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика.

Linux

Больше всего: Москва – 26 тыс. вакансий (51%), Санкт-Петербург – 6,7 тыс. (13%), Свердловская область – 1,5 тыс. (3%).

Меньше всего: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия.

Python

Больше всего: Москва – 27,8 тыс. (64%), Санкт-Петербург – 5,5 тыс. (13%), Свердловская область – 1,1 тыс. (2%).

Меньше всего: Чеченская Республика, Республика Алтай и Республика Ингушетия.

PostgreSQL

Больше всего: Москва – 20,8 тыс. (60%), Санкт-Петербург – 4,5 тыс. (13%), Республика Татарстан – 1 тыс. (3%).

Меньше всего: Чеченская Республика, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика.

Git

Больше всего: Москва – 34,7 тыс. (59%), Санкт-Петербург – 8 тыс. (14%), Новосибирская область – 1,5 тыс. (3%).

Меньше всего: Республика Тыва, Еврейская автономная область и Ненецкий АО.

Таким образом, в столицах и городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань) сосредоточено подавляющее большинство предложений по ключевым цифровым компетенциям.

«Мы видим явную концентрацию востребованных ИТ-навыков в Москве и других крупных регионах. Это создает и возможности, и риски. Возможности – в формировании центров притяжения талантов. Риски же – в потере кадрового потенциала остальных регионов и в усилении неравенства на рынке труда. Чтобы сократить этот разрыв, важны программы по развитию локального образования и стимулированию занятости специалистов вне столиц. Создание условий для распределенных команд и доступ к современным сервисам позволят компаниям привлекать профессионалов из разных территорий, не ограничиваясь крупными центрами. При этом для самих специалистов важным становится не только освоение новых востребованных технологий, но и подтверждение своей квалификации. Разные формы оценки навыков (например, подтверждение ИТ-навыков в hh.ru) помогают определить сильные и слабые стороны, а также понять, насколько текущий уровень знаний соответствует ожиданиям работодателей. Кроме того, соискатель с отметкой о подтвержденном навыке в резюме будет иметь конкурентное преимущество», – отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.