За пять лет спрос на умение работать с данными в России вырос в три раза

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, насколько велик спрос на умение работать с информацией, от каких специалистов этого ждут чаще всего и насколько высокие зарплаты предлагают тем, кто с большими данными «на ты». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Способность собирать, анализировать и использовать данные сегодня становится таким же важным и базовым навыком, как умение работать с компьютером. За последние пять лет такой навык, как «Умение работать с большим объемом информации\данными» стал упоминаться в требованиях работодателей практически в три раза чаще: за 10 месяцев компании опубликовали в России 424,1 тыс. подобных вакансий.

В региональном разрезе традиционно наибольший спрос на специалистов, которые с большими данными на «ты», в Москве – на столицу приходится каждая четвертая вакансия (24%) работодателей. На втором месте Санкт-Петербург, который разместил каждую десятую вакансию на рынке (9%). Следом идут Московская область (6%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (4%).

Чаще всего навык умения работать с большим объемом информации требуют от операторов call-центров – на них приходится свыше 72,3 тыс. вакансий работодателей или 17% от общего объема спроса. Неотъемлемой частью работы этот навык стал у менеджеров по продаже или работе с клиентами – для них был открыто 36,2 тыс. подобных вакансий.

В пятерку специалистов, которые, по мнению работодателей, должны уметь работать с большим объемом данных, входят также бухгалтера, администраторы, менеджеры по закупкам.

«Сегодня навык работы с большим объемом информации стал универсальной профессиональной компетенцией. Компании выстраивают процессы на основе данных — от стратегического планирования до ежедневных операционных решений. Умение быстро находить, структурировать и анализировать информацию помогает сотрудникам принимать более точные и взвешенные решения, избегать ошибок и своевременно реагировать на изменения рынка. Это напрямую влияет на эффективность бизнеса, независимо от сферы деятельности. Если раньше работа с данными ассоциировалась в основном с IT‑специалистами и аналитиками, то сейчас она стала обязательной для управленцев, маркетологов, экономистов, HR‑профессионалов, специалистов по продажам. Работодатели ожидают, что сотрудники смогут ориентироваться в цифровых сервисах, работать с отчетами, метриками и инструментами визуализации. Такой навык повышает ценность специалиста на рынке труда и показывает его готовность к работе в динамичной, цифровой среде», – сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Заработные платы для специалистов, работа которых связана с большим объемом информации, в вакансиях работодателей варьируется от 40 тыс. руб. до 1,2 млн руб.