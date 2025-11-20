Продажи и ИТ: топ-5 самых востребованных профессий среди молодежи

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили резюме специалистов в возрасте 19-30 лет без опыта работы — они составляют около 30% от общей базы в 23 млн анкет на сайте по всей стране. На основе этих данных были определены топ-5 наиболее востребованных профессий среди молодежи и выяснили, какие навыки помогают быстрее найти работу. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В рейтинг наиболее популярных профессий у российской молодежи в 2025 г. вошли:

– Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами — на эту позицию претендуют более 582 тыс. молодых специалистов, доля от всех резюме без опыта — 7%;

– Администратор — эту специализацию выбирают 406 тыс. соискателей, доля — 5%;

– Программист, разработчик — профессию рассматривают более 260 тыс. кандидатов, доля — 3%;

– Продавец-консультант, продавец-кассир — направление выбрали 230 тыс. молодых соискателей, доля — 3%;

– Официант, бармен, бариста — сферой общественного питания интересуются 225 тыс. претендентов, доля — 3%.

По результатам анализа базы вакансий hh.ru, наиболее востребованные работодателями компетенции молодых специалистов распределились следующим образом:

– Менеджеры по продажам: коммуникация, переговоры, организация, активные продажи и заключение договоров;

– Администраторы: командная работа, деловое общение, клиентоориентированность и владение ПК;

– Программисты: знание Python, JavaScript, Java, SQL, Git, ООП и Linux.

– Продавцы-консультанты, кассиры — активные продажи, консультирование, работа с кассой и выкладка товара;

– Официанты, бармены, бариста: сервис, командная работа, внимание к клиенту.

«Даже при отсутствии большого опыта работы фокус на определенных навыках помогает успешнее продвигаться по карьерной лестнице и стремиться к более высоким заработкам, а также открывать для себя новые профессиональные пути — например, видеть, в какие профессии можно перейти, используя уже имеющиеся умения. Подтверждать актуальные на рынке навыки нужно еще и потому что 99% компаний (по данным hh.ru) на данный момент ведут отбор кандидатов именно с учетом соответствия навыков вакансии», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.