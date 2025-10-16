Исследование hh.ru: каждый десятый работодатель определяет навык использования ИИ как ключевое требование к соискателю

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили, насколько работодатели сегодня учитывают опыт работы с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) при найме сотрудников и формировании зарплатных предложений. В исследовании приняли участие руководители и HR-специалисты, представляющие профобласти «Высший и средний менеджмент» и «Управление персоналом».

Результаты показывают: каждый десятый российский работодатель, прошедший исследование, считает, что ИИ уже входит в топ наиболее востребованных современных навыков. Из них для 2% представителей российских компаний умение пользоваться ИИ — ключевое требование при подборе персонала, еще для 8% — существенный плюс при выборе кандидата на вакансию. Еще треть респондентов (31%) рассматривают опыт работы с генеративным ИИ как дополнительный навык. Кроме того, 53% респондентов обращают внимание на наличие знаний по ИИ, но пока не относят его к критически важному. Остальные затруднились ответить.

По функциональным направлениям наибольший интерес к опыту работы с ИИ проявляют HR-команды: 7% менеджеров по персоналу называют этот навык ключевым, 11% — значимым преимуществом. В продажах навык генеративного ИИ чаще оценивают как дополнительный (43%), тогда как в производстве и ИТ-сфере более половины работодателей (63% и 52% соответственно) признают, что он пока не влияет на решение о найме.

Несмотря на осторожное отношение, часть компаний уже задумывается о поощрении сотрудников с ИИ-компетенциями. Так, 20% работодателей готовы предлагать таким специалистам повышенное вознаграждение (2% — значительно выше, 18% — немного выше). Однако почти половина (45%) пока не видят оснований для пересмотра зарплатных предложений, а остальные затруднились ответить.

«Для большинства работодателей генеративный ИИ остается перспективным направлением, но не приоритетным требованием к кандидатам. Компании скорее воспринимают этот опыт как индикатор гибкости и готовности к инновациям, чем как обязательный навык. Но если речь заходит про цифровые и креативные специальности, например, разработчик ПО, UX-UI дизайнер, аналитик данных, маркетолог, контент-менеджер, то здесь умение хорошо владеть ИИ уже становится “гигиеническим” минимумом для профессий», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Примечательно, что при выборе между кандидатом с большим опытом, но без компетенций в области ИИ, и специалистом с меньшим стажем, но умеющим работать с такими инструментами, три четверти работодателей (75%) отдадут предпочтение первому. Только 25% готовы выбрать кандидата с ИИ-навыками.

Наиболее открыты к «новым» специалистам компании из сферы продаж — 33% из них готовы принять кандидата с меньшим опытом, но компетенциями в области ИИ. В производстве и HR этот показатель ниже (22% и 24%), а в ИТ-сфере — лишь 15%.