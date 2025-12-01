ИИ-революция на рынке труда: спрос на prompt-специалистов в России вырос на 52% за год

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет аналитику рынка труда для специалистов, владеющих prompt-навыками (навыками составления промптов для искусственного интеллекта). За 10 месяцев 2025 г. количество вакансий для таких профессионалов увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это одно из самых динамично растущих направлений в цифровой экономике. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С начала 2025 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 тыс. вакансий для специалистов с prompt-навыками. Основная доля, размещенных предложений работы, приходится на Центральный федеральный округ (74% — доля от всех предложений для таких специалистов), Северо-Западный федеральный округ (12%), Приволжский федеральный округ (6%).

Параллельно со спросом растет и предложение: число резюме соискателей, указывающих prompt-навыки, за тот же период увеличилось в 3,1 раза. По данным hh.индекс, на текущий момент на одну открытую вакансию приходится в среднем всего одно резюме. Эта ситуация создает «рынок кандидата», где работодателям приходится активно конкурировать за специалистов, владеющих навыками взаимодействия с ИИ.

«Умение работать с запросами для нейросетей перестало быть узкоспециализированным навыком и становится важным для самых разных специалистов — от маркетологов и авторов контента до аналитиков и технических специалистов. Рост числа вакансий на 52% напрямую связан с цифровизацией компаний, которые активно внедряют инструменты искусственного интеллекта для оптимизации рабочих процессов. При этом сложившийся дисбаланс — когда на одну позицию приходится всего один кандидат — наглядно показывает нехватку подготовленных кадров. Бизнес уже понял важность таких специалистов, однако предложение на рынке пока не успевает за спросом. Сейчас лучшее время для начала карьеры в этой области, поскольку кандидаты находятся в привилегированном положении», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления Карьера и навыки hh.ru.

Причины взрывного роста спроса: внедрение ИИ-решений: российские компании всех секторов постепенно интегрируют искусственный интеллект в бизнес-процессы, что создает устойчивую потребность в специалистах, способных эффективно управлять этими инструментами; повышение эффективности: правильно составленные промпты экономят сотни рабочих часов, оптимизируя задачи контент-создания, анализа больших данных, программирования и стратегического планирования; конкурентное преимущество: бизнес, который раньше других научился извлекать максимум из ИИ, получает значительное преимущество на рынке; формирование новой профессии: специалист с prompt-навыками перестал быть экзотикой и официально закрепился в структурах прогрессивных компаний.

Заработные платы: от стартовых до экспертных

Текущая конъюнктура рынка напрямую влияет на уровень доходов. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов с prompt-навыками в России на данный момент составляет 138,9 тыс. руб. Наиболее высокие медианные зарплаты предлагаются в Москве (171 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (121,7 тыс. руб.).

Диапазон предлагаемых доходов очень широк и зависит от опыта, отрасли и глубины экспертизы —стартовый уровень: от 60,1 тыс. руб. для начинающих специалистов, которые только начинают карьеру в области ИИ; экспертный уровень: до 320,7 тыс. руб. и выше для узкопрофильных экспертов, способных решать сложные бизнес-задачи в специфических областях.