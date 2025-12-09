День грузчика: как технологии меняют профессию и требования к навыкам

Аналитики hh.ru специально ко Дню грузчика, который в России отмечается 9 декабря, выяснили, как меняется эта рабочая профессия на фоне развития технологий, каких навыков сегодня от грузчиков ждут работодатели, а также какой спрос и заработные платы на рынке. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Современный рынок труда предъявляет новые требования к специалистам практически всех сфер деятельности, даже для профессий, где традиционно был важен главным образом физический труд. Таким примером является грузчик.

По данным аналитики hh.ru, сегодня в топ-20 самых востребованных навыков для грузчиков входят не только «классические» умения — выносливость, приёмка и выкладка товара, работа с ТМЦ, проведение инвентаризации — но и компетенции, связанные с командной работой (упоминалось почти шесть тыс. раз в вакансиях для грузчиков) и складской логистикой (более двух тыс. упоминаний в вакансиях).

Все чаще работодатели ищут сотрудников, которые умеют пользоваться системами учета, корректно работать с товарными документами и оборудованием, а также понимать логику движения товарных потоков. Умение работать с ПК также становится важным требованием и встречалось в более чем двух тыс. вакансий для грузчиков. Также растет количество упоминаний такого требования как умение работать с терминалами сбора данных: в 2025 г. таких требований в вакансиях для грузчиков было более тысячи, что на 19% больше, чем в 2024 г. В данном случае аналитика hh.ru свидетельствует, что профессия грузчика трансформируется из классической специальности, где задействованы только физические качества в профессию, связанную с новыми технологиями.

«Развитие автоматизации и цифровизации складских процессов делает эту профессию более технологичной. Современный грузчик взаимодействует с терминалами сбора данных, системами штрихкодирования и электронными накладными, контролирует корректность данных и работу автоматизированных линий. Машины берут на себя рутинные и тяжёлые операции, а роль человека смещается в сторону контроля, точности и обеспечения бесперебойной работы процессов. Таким образом, профессия грузчика уже давно вышла за рамки физического труда — она требует внимательности, ответственности, технологической грамотности и умения работать в команде», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru

Каков спрос на грузчиков в России

Грузчики входят в топ-20 самых востребованных специалистов в этом году. За 11 месяцев работодатели открыли для них свыше 104,8 тыс. вакансий. Самый большой спрос на грузчиков наблюдается в Московской области – на нее приходится 15,6 тыс. вакансий или 15% от общего объема. На втором месте – Москва (8%), на третьем – Санкт-Петербург (5%). В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область (по 4%).

Зарплатные предложения выросли на 10%

По итогам 11 месяцев медиана предлагаемой зарплаты грузчика в России составила 59,9 тыс. руб. За год она выросла на 10%. Среди российских регионов самые высокие зарплатные предложения для грузчиков наблюдаются в Камчатском крае – 80 тыс. руб., Москве – 79,7 тыс. руб., Магаданской области – 77,3 тыс. руб., Сахалинской области – 77 тыс. руб., Московской области – 75,9 тыс. руб.

При этом на данный момент максимальные зарплаты для грузчиков доходят до 100 тыс. руб. и более: грузчик-комплектовщик, до 110 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов; грузчик (работник склада), до 110 тыс. руб. за вахту, на руки; грузчик, от 100,3 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов; грузчик-приемщик (комплектовщик-кладовщик), до 115 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов.