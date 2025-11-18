Разделы

Россияне оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год

Эксперты hh.ru провели масштабный опрос среди россиян, чтобы выяснить, как они оценивают свой профессиональный уровень и какие навыки планируют развивать в ближайший год. Результаты исследования hh.ru показывают, что в среднем россияне оценивают свои профессиональные навыки на 3,56 балла из 5. При этом мужчины склонны ставить себе более высокие оценки (3,71 балла), чем женщины (3,49 балла). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С возрастом профессиональная самооценка заметно растет: если респонденты 18–24 лет оценивают себя в среднем на 2,89 балла, то те, кому 55 и старше, — уже на 4,1 балла. Среди профессиональных групп наиболее уверены в своих силах представители высшего и среднего менеджмента (4,61 балла), тогда как рабочий персонал оценивает себя скромнее — в среднем на 3,28 балла.

Что касается планов по развитию на 2026 г., то наиболее востребованными оказались цифровые навыки. Например, цифровую грамотность и работу с данными хотят освоить 33% опрошенных. Этот навык особенно популярен среди юристов (55%) и административного персонала (51%), а также среди рабочих профессий — почти каждый четвертый рабочий выразил желание развивать цифровые компетенции.

Среди других популярных направлений — работа с новым оборудованием и ПО (22%), искусственный интеллект и машинное обучение (20%), а также эффективные коммуникации и деловая переписка (20%). Мужчины чаще стремятся осваивать технологии, такие как ИИ (26% против 17% у женщин), в то время как женщины больше внимания уделяют коммуникациям (22% против 16% у мужчин).

Особый тренд — растущий спрос на «мягкие» навыки. Почти каждый третий респондент хочет развивать адаптивность и гибкость (36%), коммуникативные навыки (35%) и критическое мышление (30%). Среди молодежи 18–24 лет эти показатели еще выше: 44% стремятся к адаптивности, а 48% — к улучшению коммуникаций. Даже среди рабочих профессий более 31% респондентов отметили важность работы в команде, а 31% — необходимость развития критического мышления.

Географически жители Москвы и Ярославской области демонстрируют наибольшую заинтересованность в цифровой грамотности (33% и 47% соответственно), тогда как в регионах, таких как Алтайский край и Иркутская область, выше спрос на адаптивность и гибкость (55% и 48%).

«Наше исследование показывает, что россияне активно стремятся к развитию — как цифровых, так и «мягких» навыков, что становится универсальным запросом рынка труда как в «разрезе» развития внутри разных профессий, так и среди разных возрастных когорт. Формируется запрос на синтез технических и цифровых компетенций в том числе в традиционных отраслях. Прогноз развития навыков в производственном секторе указывает на динамичную цифровизацию рабочих профессий. Курсы по работе с данными, основам программирования и взаимодействию с AI-инструментами уже хорошо закрепились в программах переподготовки рабочих кадров. Интерес к машинному обучению со стороны инженеров (27% в строительстве и недвижимости, 26% в производстве) сигнализирует о начале трансформации технических специальностей — вскоре знание основ ИИ станет таким же обязательным требованием, как сегодня владение специализированным ПО», – отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

