Комфорт важнее денег: что больше всего тревожит соискателей в 2025 г. при поиске работы

Платформа онлайн-рекрутинга в России выяснила, с чем связана главная тревога россиян при поиске работы. Ключевой страх — столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством. Этот вариант выбрали 64% участников опроса. Также в лидерах по опасениям — низкий уровень предлагаемой заработной платы (45%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 1 по 7 октября 2025 г. и охватил 2683 российских соискателя.

В десятку наиболее распространенных тревог, связанных с поиском работы, также вошли переживания о несоответствии ожиданиям компании и трудностях с задачами (31%), опасения вообще не получить предложение о работе (23%), попасть в негибкую и контролирующую компанию (23%), устроиться в организацию с токсичной культурой или нестабильным положением на рынке (22%), а также провалить собеседование или неправильно составить резюме (19%). Кроме того, 18% участников, которые ищут работу, переживают из-за нехватки подходящих вакансий и столько же — из-за возрастной дискриминации, когда кандидата считают либо слишком молодым, либо, наоборот, возрастным.

Женщины чаще, чем мужчины, боятся неадекватных условий или руководства (66% против 58%), негибкости и контроля (25% против 17%), несоответствия ожиданиям работодателя (34% против 25%), а также опасаются возрастной дискриминации (19% против 15%) и не суметь пройти собеседование (20% против 16%). Мужчины при поиске работы чаще переживают из-за низкой оплаты труда (48% против 43%) и нехватки подходящих вакансий в своем регионе (21% против 17%).

Соискатели до 18 лет при выходе на рынок труда чаще всего тревожатся из-за возрастной дискриминации (66%), а также из-за несоответствия ожиданиям работодателя (46%). Кроме того, 32% боятся не суметь правильно подать себя на собеседовании, 29% — не получить предложение о работе, 24% — отсутствия подходящих вакансий в регионе, а 20% — не пройти испытательный срок. Все эти показатели стали самыми высокими среди всех возрастных групп.

Молодежь в возрасте 18–24 и 25–34 лет прежде всего опасается неадекватных условий или руководства (70% и 71% соответственно), а также низкого уровня заработной платы (49% и 53%). При этом страх дискриминации по возрасту у молодых соискателей минимален — его отмечают лишь 8% и 10%. С возрастом уровень тревожности по этому поводу снова растет: среди соискателей 45–54 лет об этом говорят 33%, а среди 55 лет и старше — 41%.

Самые тревожные сферы деятельности

Если рассматривать страхи трудоустройства по профессиональным категориям, то чаще всего неадекватных условий и начальства опасаются соискатели из сферы гостеприимства (75%), юристы (74%) и представители искусства, развлечений и массмедиа (73%). В этих сферах многое зависит от человеческого фактора и атмосферы внутри коллектива. Страх низкой зарплаты наиболее распространен у юристов (57%), сотрудников службы безопасности (56%) и топ-менеджеров (54%), где уровень дохода напрямую связан с ответственностью и результатами.

Не справиться с ожиданиями работодателя чаще всего боятся юристы (42%), а также специалисты из науки/образования и искусства/массмедиа — по 41%. Вероятность не получить предложение о работе сильнее тревожит специалистов из маркетинга, рекламы и PR (39%), информационных технологий и массмедиа — по 36%. Для этих профессий характерны высокая конкуренция и нестабильный спрос.

Страх попасть в негибкую компанию чаще встречается у айтишников (35%), что связано с привычкой к свободному формату. Опасение оказаться в токсичной или нестабильной компании наиболее выражено у специалистов по управлению персоналом (42%). Боязнь собеседований чаще всего испытывают соискатели из ИТ (33%) и юристы (32%).

«Опасения россиян по поводу необходимости иметь актуальные навыки вполне понятны. Сегодня работодатели действительно отдают предпочтение тем, кто владеет современными инструментами и технологиями. Но при этом у специалистов стало гораздо больше возможностей развивать и подтверждать компетенции: существуют онлайн-курсы, профессиональные сообщества, а также оценка навыков, которая помогает выявить пробелы и понять, насколько знания и умения соответствуют текущим требованиям рынка. Таким образом, даже на фоне тревог и неопределенности у соискателей есть все необходимые инструменты, чтобы укрепить уверенность в себе и повысить конкурентоспособность на рынке труда», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.